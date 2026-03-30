Les plus belles fêtes du Sud de l’Italie

Infiorata di Noto
L’Infiorata di Noto est un évènement emblématique de la Sicile, bien qu’elle soit une fête assez récente de la région de Syracuse, elle tire ses racines du XVIIe siècle, où déjà, à Rome l’on décorait les rues et églises avec des pétales de fleurs notamment pour la fête religieuse du Corpus Domini, ces compositions florales symbolisaient la beauté, la foi et l’éphémère.
À Noto, la première Infiorata a lieu en 1980. Elle est organisée par des artistes locaux qui souhaitent valoriser la ville et son patrimoine baroque exceptionnel. Ils choisissent la célèbre Via Nicolaci, une rue en pente bordée de palais, idéale pour accueillir de grandes compositions visibles en perspective.
Cette merveilleuse fête des fleurs se distingue par son approche artistique, chaque années les artistes se mettent d’accord pour un nouveau thème principal : en 2026, les organisateurs se penche sur un thème célébrant « la culture populaire et son histoire », avec la participation d’artiste du monde entier, cette fameuse Via Nicolaci sera inondée d’hommage aux icones du XXe siècle, avec des références à la musique, au cinéma, à la mode etc…
Devenue un rendez-vous incontournable, cette fête attire aujourd’hui de nombreux visiteurs, séduits à la fois par son authenticité, son esprit familial et son fort pouvoir d’attraction touristique
À Noto, la première Infiorata a lieu en 1980. Elle est organisée par des artistes locaux qui souhaitent valoriser la ville et son patrimoine baroque exceptionnel. Ils choisissent la célèbre Via Nicolaci, une rue en pente bordée de palais, idéale pour accueillir de grandes compositions visibles en perspective.
Cette merveilleuse fête des fleurs se distingue par son approche artistique, chaque années les artistes se mettent d’accord pour un nouveau thème principal : en 2026, les organisateurs se penche sur un thème célébrant « la culture populaire et son histoire », avec la participation d’artiste du monde entier, cette fameuse Via Nicolaci sera inondée d’hommage aux icones du XXe siècle, avec des références à la musique, au cinéma, à la mode etc…
Devenue un rendez-vous incontournable, cette fête attire aujourd’hui de nombreux visiteurs, séduits à la fois par son authenticité, son esprit familial et son fort pouvoir d’attraction touristique
La Cavalcata Sarda
En Sardaigne, au début du printemps, une fête remarquable prend place dans la ville de Sassari : la Cavalcata Sarda, littéralement « la chevauchée sarde ». Cet événement met en valeur le riche folklore de cette île millénaire à travers un spectacle unique mêlant traditions et identité locale.
Puisant ses origines à la fin du XIXe siècle, cette manifestation a été organisée pour la première fois en 1899, à l’occasion de la venue du roi d’Italie sur l’île. Pour célébrer cet événement, des groupes venus des quatre coins de la Sardaigne ont défilé en costumes traditionnels, accompagnés de cavaliers, offrant un spectacle d’une grande richesse culturelle.
Ce défilé, particulièrement apprécié tant par la royauté que par les habitants, a marqué les esprits. Son succès a conduit à l’ancrage durable de la Cavalcata Sarda dans les traditions locales, devenant au fil du temps un rendez-vous annuel incontournable à Sassari.
Lors de cette fête, les participants portent des costumes traditionnels appelés costumi sardi, dont chaque détail varie selon les villages et les régions. Ces tenues, richement brodées et souvent accompagnées de coiffes spécifiques comme le velo ou le copricapo, reflètent l’identité locale et les traditions ancestrales. Les cavaliers, quant à eux, participent aux célèbres pariglie, des démonstrations équestres spectaculaires au cours desquelles ils réalisent des figures acrobatiques en pleine course. Ces pratiques, transmises de génération en génération, contribuent à faire de la Cavalcata Sarda un véritable témoignage vivant du patrimoine culturel sarde.
Les Luminarie des Pouilles
Il est difficile d’évoquer le sud de l’Italie sans mentionner la fascinante région des Pouilles. Longtemps restée à l’écart, en raison de son accès contraignant qui nécessite de traverser toute la péninsule italienne, le « talon de la botte » n’en demeure pas moins un véritable carrefour historique, où civilisations et échanges commerciaux ont profondément marqué le territoire. Grecs, Byzantins, Normands ou encore Espagnols y ont laissé une empreinte indélébile, encore perceptible aujourd’hui dans le patrimoine et le folklore local.
De nos jours, les fêtes patronales occupent une place centrale dans la vie des habitants comme des visiteurs. Chaque été, dans la région du Salento, une tradition séculaire est particulièrement mise à l’honneur : les luminarie.
Ces festivités, qui s’étendent sur plusieurs jours, reposent sur un savoir-faire artisanal d’une grande précision. Les villes se parent d’impressionnantes structures en bois, entièrement recouvertes de milliers d’ampoules colorées, formant de véritables œuvres d’art inspirées du style baroque local. À ce spectacle lumineux s’ajoutent musiques, danses traditionnelles et processions religieuses, créant une atmosphère unique et profondément immersive.
Parmi les célébrations les plus emblématiques figure la fête de Santa Domenica à Scorrano, considérée comme la capitale mondiale des luminarie. Suivent ensuite la fête de Santa Maria di Leuca, celle de Sant’Oronzo à Ostuni, puis la fête de San Giuseppe à Lecce, qui vient clôturer ce cycle de célébrations dédiées aux saints patrons de chaque localité.
À travers ces célébrations, c’est toute la richesse culturelle et l’âme des traditions italiennes qui s’expriment. Ancrées dans leur territoire, elles racontent une histoire de transmission, de fierté locale et de passion collective.
Entre créations éphémères, costumes traditionnels et mises en scène lumineuses, ces événements offrent bien plus qu’un simple spectacle : une immersion authentique au cœur des identités régionales.
Autant d’expériences uniques qui rappellent que l’Italie se vit autant à travers ses traditions que ses paysages, au plus près de ses habitants.
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90143 Palermo (Italy)
- Eric TRINEZ, Responsable commercial France
- eric.trinez@sicilvision.it
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