Les plus belles fêtes du Sud de l’Italie

La Cavalcata Sarda

En Sardaigne, au début du printemps, une fête remarquable prend place dans la ville de Sassari : la Cavalcata Sarda, littéralement « la chevauchée sarde ». Cet événement met en valeur le riche folklore de cette île millénaire à travers un spectacle unique mêlant traditions et identité locale.



Puisant ses origines à la fin du XIXe siècle, cette manifestation a été organisée pour la première fois en 1899, à l’occasion de la venue du roi d’Italie sur l’île. Pour célébrer cet événement, des groupes venus des quatre coins de la Sardaigne ont défilé en costumes traditionnels, accompagnés de cavaliers, offrant un spectacle d’une grande richesse culturelle.



Ce défilé, particulièrement apprécié tant par la royauté que par les habitants, a marqué les esprits. Son succès a conduit à l’ancrage durable de la Cavalcata Sarda dans les traditions locales, devenant au fil du temps un rendez-vous annuel incontournable à Sassari.



Lors de cette fête, les participants portent des costumes traditionnels appelés costumi sardi, dont chaque détail varie selon les villages et les régions. Ces tenues, richement brodées et souvent accompagnées de coiffes spécifiques comme le velo ou le copricapo, reflètent l’identité locale et les traditions ancestrales. Les cavaliers, quant à eux, participent aux célèbres pariglie, des démonstrations équestres spectaculaires au cours desquelles ils réalisent des figures acrobatiques en pleine course. Ces pratiques, transmises de génération en génération, contribuent à faire de la Cavalcata Sarda un véritable témoignage vivant du patrimoine culturel sarde.