La Réunion : l'île qui défie tous les horizons

L’île de la Réunion, destination sereine et pourtant si intense

Dans un contexte mondial où certaines destinations suscitent l'inquiétude, la Réunion tire sa force d'un atout rare : celui d'offrir dépaysement total et sécurité absolue au sein d'un même territoire.



Perle de l'Océan Indien, l'île accueille ses visiteurs à seulement 11 heures de vol de la métropole, avec un décalage horaire de 2 ou 3 heures selon la saison. Une distance qui suffit à faire voyager l'esprit, tout en bénéficiant du cadre rassurant d'un département français, et par extension européen. Jamais l'éloignement n'aura semblé si doux.



La Réunion réserve parfois à ses hôtes un spectacle que peu d'îles peuvent s'offrir : celui d'un volcan en action. Le 13 février dernier, le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs de la planète, est entré en éruption pour une durée de près de deux mois. Des failles ont laissé jaillir des coulées de lave qui, après un parcours spectaculaire de 8 kilomètres et 2 000 mètres de dénivelé, ont coupé la route nationale avant de se jeter dans l'océan dans un bouillonnement de vapeur. Un phénomène d'une telle ampleur n'avait plus été observé depuis 2007, et il n'en fallait pas moins pour attirer les locaux mais aussi des voyageurs venus spécialement pour assister à ce grand théâtre de la nature.



Nos partenaires d’hélicoptères ont su saisir l'occasion, en proposant des vols d'exception offrant une vue plongeante et saisissante sur la coulée. Quand la météo capricieuse des hauteurs le permettait, les passagers repartaient avec des images gravées à jamais : celles d'une île vivante, puissante, et infiniment spectaculaire.



Le mois de mai marque sur l’Ile l'entrée dans une saison que les réunionnais chérissent tout particulièrement : l'hiver austral. Les températures s'adoucissent, l'air devient plus léger, et l'île se révèle alors sous son visage le plus accueillant. C'est la saison idéale pour flâner dans les rues animées des villes, s'aventurer sur les sentiers de randonnée sans craindre la morsure du soleil, et laisser le paysage s'offrir à soi dans toute sa splendeur.



À mesure que l'on gagne en altitude, la fraîcheur se fait plus franche et presque délicieuse. C'est l'excuse rêvée pour sortir le petit pull et se laisser tenter par les saveurs réconfortantes de l'île : un cari mijoté aux épices locales, fumant et généreux, ou même une raclette préparée avec de bons produits péï, ces produits du terroir réunionnais qui font la fierté des habitants. Un art de vivre simple et chaleureux, qui réconcilie montagne et convivialité.



L'hiver austral réserve encore une autre merveille : au large des côtes réunionnaises, les baleines à bosse font leur grand retour. Fidèles à leur migration annuelle, elles viennent chercher dans ces eaux chaudes et protégées un refuge pour se reproduire et mettre bas. Leur présence suscite un émerveillement : habitants comme voyageurs scrutent l'horizon, appareil photo en main, dans l'espoir de saisir l'instant magique où ces géants bienveillants se dévoilent en surface.