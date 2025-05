La Réunion, paradis des baleines en hiver austral

La douceur de l’hiver s’installe sur l’île intense

L’hiver austral est de retour à La Réunion, bien qu’il fasse plus frais qu’en été, le voyage n’en sera pas moins agréable… Et si vous pensez le contraire, Terres Métisses saura vous faire changer d’avis !



En effet, l’hiver ramène les baleines avec lui ! Les premières baleines à bosse se sont déjà fait voir dans le sud de l’île, au large de Saint-Philippe. Généralement située entre juin et octobre, la saison des baleines à La Réunion s’avère précoce.



Pour vos prochains séjours sur l’île, Terres Métisses vous propose de vous laisser tenter par sa large gamme d’hôtels et chambre d’hôtes offrant vue sur mer afin de pouvoir les admirer en tout temps. Que ce soit dans le sud ou l’ouest, les points de vue sont nombreux et quoi de mieux que d’en profiter dans vos hébergements afin de vous garantir un moment exceptionnel et intimiste.

Vous pouvez également opter pour des activités nautiques afin de les observer de plus près dans le respect de ces beaux mammifères marins. Pour ce faire, nous pouvons vous proposer des sorties en kayak ou en paddle, en bateau et catamaran, une mise à l’eau ou encore de la plongée sous-marine. Pour garantir la disponibilité des activités au cours de votre voyage, nous vous recommandons de les réserver avec nous en amont.