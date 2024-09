Expérience garantie à La Réunion avec Terres Métisses

A l’approche de la prochaine saison touristique, de nouvelles programmations de voyage s‘offrent à vous pour vivre de nouvelles expériences, authentiques et inoubliables.



Opportunité de voyage sur l’île intense

Vous souhaitez voyager vers La Réunion en 2025 ? N’hésitez plus ! Terres Métisses a mis à jour sa programmation de GIR avec un départ garanti tous les mois et cela dès 2 personnes, idéal pour ceux qui ne souhaitent pas voyager seuls !



Au programme : 7 jours et 6 nuits sur l’île dans des hôtels classés 3 et 4 étoiles, situés dans les principales villes de l’île. En effet, ce voyage se concentre autour des villes de Saint-Denis, le chef-lieu au charme patrimonial historique ; Saint-Pierre, une ville cosmopolite et animée, considérée comme la capitale du Sud et Saint-Gilles-les-Bains, la station balnéaire de La Réunion où profiter des beaux lagons ou bronzer sur les plages de sable blanc.



Ce séjour comprend de nombreuses activités dont des visites culturelles accompagnées des explications d’un guide ainsi que des moments de partage autour de la tradition réunionnaise avec l’habitant. Un séjour également garanti en sensations, autant en mer que dans les airs. En une semaine, vous aurez l’occasion d’admirer et de découvrir les lieux incontournables de l’île, vous suggérant d’y séjourner plus longtemps…