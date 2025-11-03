Terres Métisses étoffe sa gamme de logements et sera présent au séminaire ATR

L’événement Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) se tiendra du 3 au 5 novembre 2025 à Malaucène, dans le Vaucluse. Cette rencontre annuelle rassemblera les professionnels du tourisme engagés dans la transition écologique et sociale du secteur.



Durant trois jours, les participants échangeront autour des bonnes pratiques, des enjeux d’impact local et des initiatives concrètes permettant de renforcer un tourisme plus respectueux des territoires et des populations. Ateliers, conférences et temps de partage favoriseront la mobilisation collective pour un avenir touristique durable et responsable.



Terres Métisses sera présent lors de cet événement afin d’affirmer son engagement dans la démarche ATR. L’agence profitera de ce séminaire pour échanger avec d’autres acteurs du secteur, partager ses expériences et continuer à développer des pratiques favorisant un tourisme éthique, humain et durable.



Cette édition 2025 marque une nouvelle étape dans la construction d’un tourisme responsable, où la collaboration et la conscience environnementale deviennent les véritables moteurs du voyage. Là, un nombre record de participants est attendu pour cet évènement, car le cap des 100 membres adhérents à l’association a été atteint en 2025.