Terres Métisses étoffe sa gamme de logements et sera présent au séminaire ATR

Terres Métisses enrichit son offre d’hébergements en proposant désormais la location de villas. Cette nouvelle formule répond aux attentes des couples en quête d’intimité, mais aussi des familles et groupes d’amis souhaitant partager des vacances conviviales sous le même toit.
Que vous préfériez un séjour dans l’Ouest ou dans le Sud, avec piscine, jacuzzi, vue mer ou accès direct à la plage, Terres Métisses saura vous orienter vers la villa idéale parmi une sélection variée. Selon vos envies et votre budget, nous proposons aussi bien des villas spacieuses au bon rapport qualité/prix que des demeures de standing.
Chaque villa a été rigoureusement choisie pour sa localisation, la qualité de ses prestations et ses atouts : piscine, jacuzzi, architecture créole ou contemporaine, proximité des commodités et des activités, vue mer ou accès direct à la plage, en hauteur ou sur le littoral...
Selon les besoins des clients, la possibilité d’ajouter des services annexes est disponible : ménages supplémentaires, baby-sitter, chef à domicile ou traiteur…
Cette offre de villas vous garantit une totale indépendance tout en bénéficiant des services propres à Terres Métisses : accueil personnalisé à l’aéroport et accompagnement sur place par un conseiller dédié tout au long de votre séjour.
N’hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@terresmetisses.com afin de bénéficier des conseils et devis de nos agents de réservation.
Terres Métisses représenté dans le Vaucluse lors du séminaire ATR
L’événement Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) se tiendra du 3 au 5 novembre 2025 à Malaucène, dans le Vaucluse. Cette rencontre annuelle rassemblera les professionnels du tourisme engagés dans la transition écologique et sociale du secteur.
Durant trois jours, les participants échangeront autour des bonnes pratiques, des enjeux d’impact local et des initiatives concrètes permettant de renforcer un tourisme plus respectueux des territoires et des populations. Ateliers, conférences et temps de partage favoriseront la mobilisation collective pour un avenir touristique durable et responsable.
Terres Métisses sera présent lors de cet événement afin d’affirmer son engagement dans la démarche ATR. L’agence profitera de ce séminaire pour échanger avec d’autres acteurs du secteur, partager ses expériences et continuer à développer des pratiques favorisant un tourisme éthique, humain et durable.
Cette édition 2025 marque une nouvelle étape dans la construction d’un tourisme responsable, où la collaboration et la conscience environnementale deviennent les véritables moteurs du voyage. Là, un nombre record de participants est attendu pour cet évènement, car le cap des 100 membres adhérents à l’association a été atteint en 2025.
Pensez aux GIR 2026 pour vos prochains voyages
Envie de découvrir La Réunion en 2026, accompagné d’un guide et sans avoir à conduire ? Terres Métisses a imaginé le séjour idéal pour vous ! En effet, chaque mois hormis décembre, des dates sont proposées afin d’explorer l’île tout en se laissant porter grâce à un chauffeur -guide.
Au programme, 6 nuits dans des hôtels 3 et 4 étoiles situés dans les principales villes de l’île. Ce circuit met à l’honneur Saint-Denis, le chef-lieu au riche patrimoine historique ; Saint-Pierre, capitale animée du Sud ; le spectaculaire Cirque de Cilaos et ses célèbres 400 virages ; ainsi que Saint-Gilles-les-Bains, la station balnéaire incontournable où se mêlent lagons turquoise et plages de sable blanc.
Le voyage inclut des visites culturelles guidées, des rencontres authentiques avec les habitants et des activités variées, sur terre, en mer et dans les airs. En une semaine, vous découvrirez les sites emblématiques de l’île et vivrez des moments uniques qui vous donneront envie de prolonger l’aventure.
Vous pourrez d’ailleurs ajouter une extension de 3 nuits sur la côte ouest pour profiter plus longtemps des plaisirs de l’île… ou poursuivre l’expérience à l’île Maurice, entre lagons et sable blanc. Là, vous pourriez aussi prévoir des visites de l’île sœur ou encore une belle journée en mer à bord d’un catamaran, afin d’admirer les différents îlots qui l’entourent.
Offrez-vous 7 à 11 jours de découverte et d’évasion à la Réunion et pourquoi pas sur Maurice, sans contrainte, sous l’accompagnement expert de Terres Métisses.
Pour plus d’informations, contactez nos conseillers à contact@terresmetisses.com
TERRES Métisses est une agence de voyages réceptive située au cœur de la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains créée en Août 2017.
02 62 14 93 66
contact@terresmetisses.com
www.terresmetisses.com
>>TERRES Métisses dans l'Annuaire DESTIMAG
