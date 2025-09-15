Terres Métisses rejoint ATR et valorise son engagement à l’IFTM Top Résa 2025

Venez nous rencontrer au salon IFTM 2025

Nous serons présent au salon IFTM du 23 au 25 septembre 2025.

Echangez avec nous et profitez-en pour découvrir toutes nos prestations !

Stand L052 📅 Prendre rendez-vous



Terres Métisses a le plaisir d’annoncer sa participation au salon IFTM Top Résa, qui se tiendra en septembre 2025 à Paris, Porte de Versailles. Véritable rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme, cet événement rassemble chaque année les acteurs majeurs du secteur autour des tendances, innovations et nouvelles perspectives du voyage.À cette occasion, Terres Métisses viendra présenter son savoir-faire, ses offres uniques et son engagement à faire découvrir la richesse des cultures et des territoires qu’elle met en valeur. Le salon sera l’opportunité d’échanger directement avec les professionnels du tourisme, de nouer de nouveaux partenariats et de renforcer les liens avec ses collaborateurs actuels.L’équipe sera ravie d’accueillir visiteurs et partenaires sur son stand afin de partager sa vision d’un tourisme authentique, responsable et porteur de sens. Entre découvertes culturelles, expériences locales et rencontres humaines, Terres Métisses souhaite mettre en avant sa capacité à proposer des séjours inoubliables et adaptés aux attentes de chaque voyageur.Nous vous donnons donc rendez-vous sur le stand L052 en septembre 2025 à l’IFTM Top Résa pour vivre ensemble un moment de rencontres, d’échanges et d’inspiration.