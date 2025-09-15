TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Terres Métisses rejoint ATR et valorise son engagement à l’IFTM Top Résa 2025


Terres Métisses est fier d’annoncer son adhésion à ATR – Agir pour un Tourisme Responsable, un label de référence qui valorise les acteurs engagés pour un voyage plus respectueux des hommes et des territoires.


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

© Ile Réunion Tourisme
© Ile Réunion Tourisme
Cette reconnaissance marque une étape importante dans le développement de l’agence, qui place l’authenticité et la durabilité au cœur de ses actions.
Afin de mettre en lumière cet engagement, Terres Métisses participera au salon IFTM Top Résa 2025, rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme.
Ce sera l’occasion de partager sa vision d’un tourisme plus responsable, à travers des expériences locales et humaines.
L’agence compte sur ce temps fort pour renforcer ses partenariats et inspirer de nouvelles collaborations autour de valeurs communes.

Le tourisme durable, au cœur des valeurs de Terres Métisses

Depuis maintenant 8 ans, Terres Métisses valorise l’expérience et l’authenticité créole, en s’entourant de partenaires partageant les mêmes valeurs d'engagement. Dans la continuité de cette démarche, nous avons choisi d’inscrire officiellement notre activité dans une démarche de développement durable certifiée.

Notre transition vers la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), amorcée il y a un an, a mis en lumière de nombreuses actions déjà menées par nos collaborateurs au quotidien. C’est naturellement, et en cohérence avec ces engagements, que nous avons décidé d’adhérer au réseau ATR – Agir pour un Tourisme Responsable, dont les valeurs environnementales et sociales résonnent pleinement avec notre vision.

L’année 2025 a débuté par une action clé : la dématérialisation de nos carnets de voyage. Ces derniers représentaient jusqu’alors près de 90 % de nos impressions papier. Cette initiative a donc permis une réduction significative de notre consommation, tout en enrichissant notre communication auprès des voyageurs. Dès leur arrivée sur l’île, ils sont désormais sensibilisés à notre démarche à travers une présentation claire de nos engagements, la charte éthique du voyageur, ainsi que nos recommandations pour la préservation de La Réunion et de son patrimoine.

Nous proposons déjà des circuits et itinéraires éco-conçu : Mobilité douce à destination, faible emprunte carbone… Pour aller plus loin, nous avons élargi cette communication à l’ensemble de nos partenaires. Beaucoup étaient déjà engagés dans des pratiques similaires. Les retours positifs et les échanges engagés vont nous permettre à court termes de proposer un catalogue de service et de prestations durable clairement identifiées.
Cette adhésion marque un nouveau chapitre dans l’histoire de notre agence en tant que pionnière de cette initiative sur l’île, toujours dans l’objectif de la faire rayonner à travers un tourisme plus respectueux par la préservation de notre patrimoine naturel et culturel.

Terres Métisses sera présent au salon IFTM Top Résa 2025

Terres Métisses a le plaisir d’annoncer sa participation au salon IFTM Top Résa, qui se tiendra en septembre 2025 à Paris, Porte de Versailles. Véritable rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme, cet événement rassemble chaque année les acteurs majeurs du secteur autour des tendances, innovations et nouvelles perspectives du voyage.

À cette occasion, Terres Métisses viendra présenter son savoir-faire, ses offres uniques et son engagement à faire découvrir la richesse des cultures et des territoires qu’elle met en valeur. Le salon sera l’opportunité d’échanger directement avec les professionnels du tourisme, de nouer de nouveaux partenariats et de renforcer les liens avec ses collaborateurs actuels.

L’équipe sera ravie d’accueillir visiteurs et partenaires sur son stand afin de partager sa vision d’un tourisme authentique, responsable et porteur de sens. Entre découvertes culturelles, expériences locales et rencontres humaines, Terres Métisses souhaite mettre en avant sa capacité à proposer des séjours inoubliables et adaptés aux attentes de chaque voyageur.

Nous vous donnons donc rendez-vous sur le stand L052 en septembre 2025 à l’IFTM Top Résa pour vivre ensemble un moment de rencontres, d’échanges et d’inspiration.

Venez nous rencontrer au salon IFTM 2025


Nous serons présent au salon IFTM du 23 au 25 septembre 2025.
Echangez avec nous et profitez-en pour découvrir toutes nos prestations !


Stand L052

📅 Prendre rendez-vous



© Ile Réunion Tourisme
© Ile Réunion Tourisme

Opportunité de voyage en last minute sur l’île intense

Vous souhaitez voyager à La Réunion en cette fin d’année 2025 ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Vous pouvez nous rejoindre lors du départ en GIR prévu pour Novembre prochain.

Au programme : 7 jours et 6 nuits sur l’île dans des hôtels classés 3 et 4 étoiles, situés dans les principales villes de l’île. En effet, ce voyage se concentre autour des villes de Saint-Denis, le chef-lieu au charme patrimonial historique ; Saint-Pierre, une ville cosmopolite et animée, considérée comme la capitale du Sud et Saint-Gilles-les-Bains, la station balnéaire de La Réunion où profiter des beaux lagons ou bronzer sur les plages de sable blanc.

Ce séjour comprend de nombreuses activités dont des visites culturelles accompagnées des explications d’un guide ainsi que des moments de partage autour de la tradition réunionnaise avec l’habitant. Un séjour également garanti en sensations, autant en mer que dans les airs. En une semaine, vous aurez l’occasion d’admirer et de découvrir les lieux incontournables de l’île, vous suggérant d’y séjourner plus longtemps…

Ce qui vous sera possible, puisque vous avez la possibilité de prolonger votre séjour dans votre hôtel de la côte ouest. En effet, cette extension vous laisse profiter 3 nuits et 4 jours de plus sur l’île, l’occasion parfaite pour vivre de nouvelles expériences et songer à une découverte plus approfondie de La Réunion.

En résumé, offrez-vous 7 à 11 jours de bonheur et de découverte à La Réunion. Il ne vous reste plus qu’à contacter l’un de nos conseillers Terres Métisses, pour découvrir le programme plus amplement, en vous adressant à contact@terresmetisses.com.

Nos Départs GIR pour 2026 sont également disponibles !

Sur le même principe que le GIR 2025, nous vous proposons 11 dates pour l’année prochaine avec un départ garanti dès 2 personnes. Toutefois, nous vous réservons quelques petits changements. Nous avons ajouté une étape à Cilaos pour vous faire découvrir pleinement l’île notamment en expérimentant le charme de ce cirque et sa fameuse route aux 400 virages.

Terres Métisses rejoint ATR et valorise son engagement à l’IFTM Top Résa 2025

TERRES Métisses est une agence de voyages réceptive située au cœur de la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains créée en Août 2017.
02 62 14 93 66
contact@terresmetisses.com
www.terresmetisses.com

>>TERRES Métisses dans l'Annuaire DESTIMAG



Lu 214 fois

Tags : Terres Métisses
Notez

