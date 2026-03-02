Terres Métisses ne cesse de se réinventer : nouveaux marchés, nouvelle image, nouvelles façons de voyager

Terres Métisses à l’ITB Berlin : cap sur de nouveaux horizons européens
Du 3 au 5 mars prochain, Terres Métisses sera présent à ITB Berlin, l'un des salons les plus influents et les plus attendus du tourisme mondial. Rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur, cette édition représente une belle opportunité de rayonner au-delà des frontières insulaires et de renforcer la présence de l’agence sur les marchés européens.
Olivier PECHENARD, à la tête de la société, fera le déplacement dans la capitale allemande. Cette occasion permettra de retrouver des partenaires de longue date — des relations de confiance construites au fil des années et des voyages. Ce salon sera aussi l’opportunité de nouer de nouveaux partenariats sur différents marchés européens voir même mondiaux. La Réunion est peut-être l'une des plus petites îles de l'océan Indien, mais elle recèle suffisamment de richesses, de contrastes et d'émotions pour rivaliser avec les plus grandes destinations du monde.
Ces marchés, réputés pour leur appétit pour les destinations authentiques, engagées et hors des sentiers battus, représentent un potentiel de développement particulièrement enthousiasmant pour Terres Métisses. La promesse d'une île de la Réunion profonde, vivante et responsable — portée par une agence locale qui la connaît et l'aime intimement — a tout pour séduire une clientèle germanophone en quête de sens et d'expériences véritables.
Ce déplacement à Berlin s'aligne parfaitement avec la stratégie de développement et d'expansion que Terres Métisses s'est fixée pour cette année.
Terres Métisses : un nouveau souffle numérique en préparation
Chez Terres Métisses, l'aventure se poursuit sans relâche – même en arrière-scène avec la refonte de son site web, visant à offrir une plateforme qui reflète véritablement son identité et sa conception du voyage. Un travail de fond, effectué avec la même rigueur et le même niveau d'exigence qui caractérisent sa vision du tourisme à La Réunion.
Afin que ce nouveau site représente fidèlement l'esprit de Terres Métisses, les moyens sont mis en œuvre pour retranscrire l’authenticité et le luxe à la créole que l’agence souhaite partager. De par les photos, l’île sera représentée comme un territoire riche et unique, à découvrir avec intérêt et considération.
Le futur site permettra également de mieux faire connaître l'équipe qui se cache derrière Terres Métisses — un groupe passionné, profondément ancré sur son île, persuadé que les interactions humaines constituent le centre de toute magnifique aventure voyageuse, que ce soit pour l'élaboration de voyages personnalisés pour les individuels, les demandes de petits groupes d’individuels regroupés (GIR) et les groupes et événements MICE.
Côté voyages, l'offre couvre un large spectre : séjours balnéaires, aventures nature, voyages en famille, escapades haut de gamme ou encore immersions en chambres d'hôtes chez l'habitant — autant de façons de vivre La Réunion selon ses envies et sa sensibilité.
Terres Métisses, c'est aussi un engagement fort en faveur d'un tourisme responsable, reconnu à l'échelle nationale : la structure est fière d'être la première agence des DROM à avoir rejoint ATR (Agir pour un Tourisme Responsable), une distinction qui témoigne de sa volonté de placer la durabilité et l'éthique au cœur de chacun de ses projets.
En attendant la mise en ligne de ce nouveau site — prévue très prochainement — la meilleure façon de suivre l'actualité de Terres Métisses reste ses pages Instagram et LinkedIn, où la structure partage régulièrement ses coups de cœur et ses actualités.
Terres Métisses réinvente le séjour à La Réunion en proposant des vans
Et si le voyage idéal à La Réunion combinait la liberté absolue du van avec les paysages plus que variés de l’île ? C'est exactement ce que propose Terres Métisses avec sa proposition de vans confortablement aménagés, permettant aux voyageurs d’explorer la Réunion à leur rythme et de dormir à la belle étoile.
Voyager en van à La Réunion, c'est s'offrir une liberté rare. Celle de s'arrêter là où l'envie se présente, de dormir au pied d'un volcan, face à l'océan ou au cœur d'un cirque, au gré des humeurs et des découvertes. Les vans proposés sont entièrement aménagés et pensés pour le confort : loin de l'image rustique du camping sauvage, il s'agit ici de véhicules bien équipés, agréables à vivre, qui permettent de concilier liberté de mouvement et nuits sereines.
Un autre avantage non négligeable : le budget. Le van permet une flexibilité financière réelle, en offrant la possibilité d'ajuster les coûts de logement selon ses préférences tout en conservant un confort appréciable. Une alternative particulièrement attrayante pour ceux qui désirent dédier une plus grande partie de leur budget à l'exploration, aux activités ou à la gastronomie locale.
Les vans sont adaptés aux principales routes touristiques de l'île, ce qui permet une exploration en totale autonomie — des plages sauvages du littoral aux routes sinueuses des hauts, en passant par les pistes qui longent les coulées de lave. La Réunion se prête merveilleusement bien à ce type d'itinérance, une liberté précieuse, à exercer bien sûr avec respect et responsabilité envers les lieux traversés et les communautés locales.
TERRES Métisses est une agence de voyages réceptive qui a vu le jour en Août 2017 et qui se trouve dans la ville de l’Etang Salé.
02 62 14 93 66
contact@terresmetisses.com
www.terresmetisses.com
>>TERRES Métisses dans l'Annuaire DESTIMAG
