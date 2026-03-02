Terres Métisses ne cesse de se réinventer : nouveaux marchés, nouvelle image, nouvelles façons de voyager

Chez Terres Métisses, l'aventure se poursuit sans relâche – même en arrière-scène avec la refonte de son site web, visant à offrir une plateforme qui reflète véritablement son identité et sa conception du voyage. Un travail de fond, effectué avec la même rigueur et le même niveau d'exigence qui caractérisent sa vision du tourisme à La Réunion.



Afin que ce nouveau site représente fidèlement l'esprit de Terres Métisses, les moyens sont mis en œuvre pour retranscrire l’authenticité et le luxe à la créole que l’agence souhaite partager. De par les photos, l’île sera représentée comme un territoire riche et unique, à découvrir avec intérêt et considération.



Le futur site permettra également de mieux faire connaître l'équipe qui se cache derrière Terres Métisses — un groupe passionné, profondément ancré sur son île, persuadé que les interactions humaines constituent le centre de toute magnifique aventure voyageuse, que ce soit pour l'élaboration de voyages personnalisés pour les individuels, les demandes de petits groupes d’individuels regroupés (GIR) et les groupes et événements MICE.



Côté voyages, l'offre couvre un large spectre : séjours balnéaires, aventures nature, voyages en famille, escapades haut de gamme ou encore immersions en chambres d'hôtes chez l'habitant — autant de façons de vivre La Réunion selon ses envies et sa sensibilité.



Terres Métisses, c'est aussi un engagement fort en faveur d'un tourisme responsable, reconnu à l'échelle nationale : la structure est fière d'être la première agence des DROM à avoir rejoint ATR (Agir pour un Tourisme Responsable), une distinction qui témoigne de sa volonté de placer la durabilité et l'éthique au cœur de chacun de ses projets.



En attendant la mise en ligne de ce nouveau site — prévue très prochainement — la meilleure façon de suivre l'actualité de Terres Métisses reste ses pages Instagram et LinkedIn, où la structure partage régulièrement ses coups de cœur et ses actualités.