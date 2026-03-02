Calafell Evasión fête ses 30 ans et entame un nouveau chapitre

Un séminaire sous le signe de la cohésion
Pineda de Mar, quelques jours hors du quotidien, et une équipe au grand complet. C'est le cadre qu'a choisi Calafell Evasión pour réunir l'ensemble de ses collaborateurs le temps d'un séminaire annuel mêlant travail, échanges et bonne humeur.
Une parenthèse d'autant plus précieuse que ces retrouvailles sont rares, car, dispersées sur plusieurs sites, les équipes ont peu d'occasions de se retrouver toutes ensemble. Au programme, des temps de réflexion collective ouverts et participatifs, dans une atmosphère fidèle à l'ADN de l'entreprise : sérieuse sans se prendre au sérieux. L'escape box a d'ailleurs parfaitement incarné cet esprit. Répartis en groupes, les participants ont rivalisé de logique et de coopération pour venir à bout des énigmes, non sans quelques fous rires au passage.
30 ans d'aventure humaine
Ce séminaire avait une saveur toute particulière cette année : Calafell Evasión fêtait ses 30 ans. L’occasion pour Georges et Jérôme Pouil de recevoir une médaille des 30 ans, une action simple mais forte de sens.
Ce fût le moment aussi de marquer le coup et de rendre hommage à celles et ceux qui ont construit l'entreprise au fil des années. Sandra, Luc et Cristina, ainsi que Sonia et Mariana, ont été chaleureusement remerciées devant l'ensemble de leurs collègues, un geste sincère, à la hauteur de leur engagement.
Des moments touchants qui rappellent qu'une entreprise qui dure, c'est avant tout une histoire de fidélités humaines.
Un premier séminaire commun avec Promenade
Ce séminaire de Pineda de Mar a également marqué une première : celle de réunir, pour la toute première fois, les équipes de Calafell Evasión et celles de Promenade, le réceptif portugais intégré au groupe. Une rencontre hautement symbolique, qui donne corps à la nouvelle dimension ibérique de l'entreprise.
Les deux structures partagent bien plus qu'une simple proximité géographique. Toutes deux sont des agences réceptives spécialisées dans les voyages en groupe et les circuits culturels, et placent la relation client et la fidélité en priorité. Là où Calafell Evasión a bâti, en trente ans, une expertise reconnue sur l'Espagne, Promenade apporte sa maîtrise du terrain portugais et un ancrage local solide.
Ce premier séminaire commun illustre ainsi, bien plus qu'un rapprochement administratif : il marque le début d'une aventure partagée, entre deux équipes qui, désormais réunies, construisent ensemble les fondations d'un projet commun à la hauteur de leurs ambitions.
