Calafell Evasión fête ses 30 ans et entame un nouveau chapitre

Ce séminaire avait une saveur toute particulière cette année : Calafell Evasión fêtait ses 30 ans. L’occasion pour Georges et Jérôme Pouil de recevoir une médaille des 30 ans, une action simple mais forte de sens.

Ce fût le moment aussi de marquer le coup et de rendre hommage à celles et ceux qui ont construit l'entreprise au fil des années. Sandra, Luc et Cristina, ainsi que Sonia et Mariana, ont été chaleureusement remerciées devant l'ensemble de leurs collègues, un geste sincère, à la hauteur de leur engagement.



Des moments touchants qui rappellent qu'une entreprise qui dure, c'est avant tout une histoire de fidélités humaines.