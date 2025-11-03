TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Patrick Fiori en concert

Patrick Fiori en concert à Sitges.


Calafell Evasion organise un nouveau concert, celui de Patrick Fiori à Sitges.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

CroisiEurope
Patrick Fiori, talentueux chanteur français à la voix unique, fait ses premiers pas sur scène à l'âge de douze ans, dans une comédie musicale avec Franck Fernandel. Il séduit très tôt le public grâce à sa voix puissante et à sa sincérité artistique.

Après plusieurs premiers succès, comme « Stéphanie et Le Cœur à fleur d'amour », il connaît un tournant en 1993 avec « Mama Corsica », qui lui permet d'atteindre la 4è place à l'Eurovision.

En 1999, il se produit dans le spectacle Notre-Dame de Paris aux côtés de Garou et Daniel Lavoie, interprétant la chanson « Belle », couronnée « chanson de l’année ».

Au fil des années, Patrick Fiori s'impose comme une figure incontournable de la chanson française. Il fait plusieurs albums, explorant des styles variés en affirmant une identité musicale forte. On retrouve notamment « Chrysalide », ou « Si on chantait plus fort », qui viennent témoigner de son évolution artistique et de sa volonté constante de se renouveler.

Ses concerts, notamment à l'Olympia, sont des moments d'émotion intense, portés par une présence authentique et un lien fort avec le public. Entre énergie, douceur et passion, il écrit l’une des plus belles pages de la chanson française.

Calafell Evasion organise son concert

Il s'agissait déjà du 20ᵉ concert organisé par Calafell Évasion, un cap symbolique qui vient témoigner de la constance, de la passion et du professionnalisme d'une équipe compétente et dévouée. Depuis ses débuts, Calafell Évasion s'est imposée comme une référence dans l'organisation de voyages de groupes, alliant exigence, convivialité et sens du détail.

Pour cette édition spéciale, programmée les 29 et 30 octobre, l'équipe a vu les choses en grand. Deux soirées exceptionnelles étaient prévues, avec une programmation variée et festive qui a ravi les habitués comme les nouveaux venus.

Ce rendez-vous restera gravé dans les mémoires grâce à une atmosphère unique, une scénographie soignée et des performances d'artistes talentueux.

Plus de 2 500 personnes étaient attendues pour partager ces moments d'émotion et de fête.

Calafell Evasion, Espagne et Portugal

info@calafellevasion.com
(+34) 977 37 30 15
