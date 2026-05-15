Maeva, Belambra, Gîtes de France... le tourisme frappé par des cyberattaques

Il pourrait aussi être à craindre des vagues de cambriolages, en raison des informations désormais en libre accès.



La faille utilisée par le pirate serait une vulnérabilité de type IDOR (Insecure Direct Object Reference). C’est-à-dire qu’une personne extérieure peut, à cause de cette faille, accéder à des fichiers simplement en modifiant des paramètres d’URL.



Toujours selon French Breaches, c’est par cette méthode que le pirate aurait " pu modifier les numéros de dossiers associés aux réservations afin d’accéder progressivement à un grand volume de données liées aux séjours et réservations enregistrés sur plusieurs plateformes du groupe ".



L’automatisation de l’attaque aurait ainsi permis de récupérer 900 Mo de données.



Et le pirate semblait particulièrement intéressé par le tourisme, puisqu’il a réédité ses attaques contre d’autres acteurs du secteur. Le 16 mai 2026, c’est au tour de Belambra d’avoir connu pareille mésaventure.



Le volume est cette fois moindre, mais tout de même plus de 400 000 dossiers de réservations et de clients auraient été exposés depuis la base de données du spécialiste des clubs de vacances.



La cyberattaque a, là encore, été revendiquée par Chimeraz.



Parmi les données subtilisées, nous retrouvons : des dossiers de réservation, les noms des clients et leurs e-mails de contact, les dates d’arrivée et de départ, des champs indiquant le nombre d’adultes et d’enfants, des informations liées aux séjours, ainsi que des données associées à des mineurs...