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Cdiscount Voyages s’allie à maeva pour accélérer sur le tourisme domestique

Plus de 50 000 hébergements en France et en Europe


Cdiscount Voyages annonce un partenariat avec maeva afin de renforcer son positionnement sur le marché du tourisme domestique. L’accord permet d’intégrer plus de 50 000 hébergements sur la plateforme et de proposer près de 200 offres exclusives par an, dans un contexte marqué par la montée des courts séjours et des vacances de proximité.


Rédigé par le Jeudi 26 Mars 2026 à 17:47

Le partenariat prévoit la mise à disposition de près de 200 offres exclusives par an - DepositPhotos.com, sinenkiy
Le partenariat prévoit la mise à disposition de près de 200 offres exclusives par an - DepositPhotos.com, sinenkiy
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Cdiscount Voyages s’associe à maeva pour enrichir son catalogue et répondre à l’évolution des habitudes de réservation des Français, davantage orientées vers des séjours courts, proches et maîtrisés en budget.

Grâce à cet accord, les 19 millions de visiteurs uniques mensuels de la plateforme accèdent à plus de 50 000 hébergements, dont environ 1 300 établissements écolabellisés.

Cette offre est désormais visible via de nouvelles rubriques dédiées : « Camping » et « Location ».

L’ensemble des formats plébiscités est couvert : campings, appartements, maisons, résidences de tourisme ou clubs de vacances, avec des enseignes majeures comme Center Parcs, Pierre & Vacances, Belambra ou Odalys.

Des offres exclusives dans un marché en mutation

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Le partenariat prévoit la mise à disposition de près de 200 offres exclusives par an sur Cdiscount Voyages.

Depuis le 25 mars 2026, une première sélection est proposée, notamment en camping et en résidence de tourisme, avec des tarifs dédiés. À titre d’exemple, une semaine au Camping maeva Escapades Les Abricotiers est affichée à partir de 119 euros pour quatre personnes.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de transformation du marché.

Selon Atout France, 30% des Français privilégient des séjours dans leur région, tandis que les courts séjours de deux à quatre nuits progressent, notamment autour des week-ends prolongés.

Un levier de développement pour les deux acteurs

Pour Cdiscount Voyages, ce partenariat permet de renforcer son ancrage sur le marché français, en complément de son offre internationale.

« Les Français privilégient des séjours proches de chez eux, plus courts, avec notamment le succès du camping. Une tendance renforcée par le contexte géopolitique actuel », souligne Aymeric Le Quinio, directeur des services chez Cdiscount, dans un communiqué.

« Ce partenariat avec Cdiscount Voyages nous permet de renforcer la visibilité de nos partenaires hébergeurs sur une plateforme incontournable du marché français », indique, pour sa part, Laurent Gicquel, directeur digital & commercial de maeva.

A lire aussi : Cdiscount Voyages élargit son offre avec le train !

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Tags : cdiscount voyages, maeva
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