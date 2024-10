Comment Cdiscount veut jouer dans la cour des grands 🔑

TourMaG - Finalement, les Français ont conservé le réflexe de la dernière minute, non pas en raison des restrictions sanitaires, mais sans doute des problèmes budgétaires ?



Hugo Larricq : C'est devenu un véritable réflexe, et n'oublions pas aussi le poids de la météo.



b[Nous avons bien remarqué qu'à partir de mai 2024, ils ont checké la météo, pour savoir où partir. D'ailleurs nous avons bien performé, encore plus que d'habitude, sur les destinations du Bassin méditerranéen. ]b



Nous avons senti que les Français avaient envie d'assurer le coup par rapport au soleil, en préférant la Tunisie et la Grèce, à la Normandie ou la Bretagne.



TourMaG - Quels sont vos produits phares ?



Hugo Larricq : Nos meilleures ventes, cela change sans doute de certains de nos concurrents, concernent le Bassin méditerranéen, principalement l'Espagne, la Tunisie, le Maroc et la Grèce.



La France arrive après parce qu'elle a souffert cette année.



Si je devais définir notre clientèle type : un ménage francilien qui souhaite se faire plaisir une semaine au soleil. Grâce à notre tropisme méditerranéen, nous avons moins souffert que d'autres acteurs.



Autre tendance, nous sommes passés de 7 à 6 nuits, surtout sur les produits Clubs par exemple. L'envie de se faire plaisir est là , mais tout en maitrisant le budget.



TourMaG - Cdiscount enregistre plus de 28 millions de pages vues par mois. Est-ce que vous avez la même clientèle sur Cdiscount Voyages que sur la marketplace générique ?



Hugo Larricq : Le client de la markerplace principale est un peu plus périurbain et provincial, mais aussi masculin, que celui de la verticale voyages.



Globalement la clientèle est plutôt de région parisienne, elle est attachée au prix et majoritairement populaire, les CSP++ ne sont pas présentes en majorité. Après nos visiteurs se recoupent. Ils vont d'un site à un autre, c'est encore un peu hermétique.



Notre principale marque recrute pour la verticale voyage, ce qui est vrai aussi dans l'autre sens, donc nous attirons de nouvelles clientèles avec les différents produits.