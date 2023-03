Cdiscount Voyages : la marketplace qui vise 500 000 voyageurs ! 🔑

TourMaG.com - Vous aviez fait voyager 175 000 personnes en 2022. En 2023, visez-vous les 200 000 ?



Sylvie Thomassin : L'année commence très bien, elle est aussi beaucoup plus stable.



Je pense que nous pouvons aller chercher plus de 200 000 voyageurs, en 2023. Nous avons un historique, puisque l'entreprise existe depuis 5 ans. Il faut savoir que 20% de nos clients réservent à nouveau chez nous.



Nous avons aussi une meilleure connaissance de nos voyageurs et surtout de ce qu'ils désirent. Nous sommes très forts sur les parcs d'attraction, une activité qui redémarre très fort, et plus tôt dans l'année que par le passé.



TourMaG.com - Quels sont vos sujets d'avenir ?



Sylvie Thomassin : Nous voulons développer une offre un peu plus responsable, en aiguillant mieux nos clients, sans les culpabiliser.



Notre volonté est de leur donner de l'information. Récemment nous avons ajouté la consommation de CO² de chaque vol, grâce à Misterfly. Il faut donner l'information.



Sur la partie séjour, nous avons aussi créé récemment une orientation sur les séjours plus responsables avec le label ATR. Tout n'est pas parfait, mais nous voulons de plus en plus inciter, orienter ou donner de l'information sur cet aspect-là .



TourMaG.com - Vous allez fĂŞter votre 5e anniversaire, vous visez plus de 200 000 voyageurs. A quoi ressemblera Cdiscount Voyages dans 10 ans ?



Sylvie Thomassin : Nous voulons que Cdiscount ait une vraie offre large, un maximum de choix, et aiguiller les voyageurs le plus possible sur ce qui nous interpelle aujourd'hui, Ă savoir le voyage responsable.



Nous voulons aussi accompagner les entreprises qui sont sur ce chemin.



Nous devons nous inscrire dans un voyage plus responsable, mais nous n'allons pas faire cette transition du jour au lendemain.



TourMaG.com - Si en 2023, Cdiscount Voyage vise 200 000 voyageurs, dans 5 ans il est possible de doubler cet objectif ?



Sylvie Thomassin : Depuis 2018, nous avons fait voyager 500 000 personnes, avec des années plus ou moins dynamiques.



A court ou moyen terme, nous pouvons viser sur une année pleine 500 000 voyageurs. Nous avons multiplié par 10 le volume d'affaires, entre l'année de la création et 2022.



Encore une fois, nous réaliserons cet objectif grâce à l'offre que nous proposerons à nos clients.