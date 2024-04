Cdiscount : la tendance sur les séjours portée par le tout inclus et le lastminute

Sur la partie séjour, les produits All inclusive sont plébiscités : Cdiscount concernent le tout inclus.En matière de séjours, la tendance des Français est portée sur le last minute.Dans le top 3 desfigurent laLes plus fortes progressions sont observées pour la Turquie (+60%), la Thaïlande (+25%) et l’Ile Maurice (+12%).En France, (hors séjours parc d’attraction) les destinations les plus attractives sont les