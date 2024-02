La, située au nord de l'Afrique, est bordée par la mer Méditerranée à l'est et au nord, l'Algérie à l'ouest, et la Libye au sud-est. Réputée pour son, la Tunisie a été un, y compris Phéniciens, Romains, Arabes, et Ottomans, dont les influences sont encore visibles aujourd'hui. Sa, abrite la médina historique, un site du, ainsi que le musée du Bardo, célèbre pour ses mosaïques romaines.La Tunisie est également connue pour ses sites touristiques , comme la ville côtière de, la station balnéaire de, et les ruines de. En outre, le sud du pays offre des paysages désertiques, illustrés par le Sahara. Sur le plan économique, la Tunisie a une économie diversifiée, axée sur l'agriculture, le tourisme, et la fabrication. Malgré les défis politiques et économiques, la Tunisie continue de jouer un(Moyen-Orient et Afrique du Nord).Le tourisme est un secteur important pour l'économie tunisienne. En effet, selon BusinessFrance, il représente 13,8 % du PIB tunisien.En 2019, avant la pandémie de covid-19, plus de 7,5 millions de touristes ont visité la Tunisie et le secteur a enregistré un montant de 820,7 M EUR de recettes.La culture tunisienne se découvre de nombreuses manières. De la visite d’uncomme Gigthis, au sud du pays, à la découverte des, sous le soleil d’un climat méditerranéen en passant par une excursion au cœur des plus belles villes , la Tunisie dispose d’une richesse culturelle et historique qui vaut le détour ! Un voyage en Tunisie garantit un dépaysement complet, à quelques heures de la France.La monnaie en Tunisie est le Dinar tunisien. A noter que dans les lieux touristiques, dans les souks notamment, les voyageurs auront également la possibilité de payer en euro.