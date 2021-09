mmv s'ouvre en grand aux agences de voyages

mmv passe la vitesse supérieure sur le segment B2B.



Le groupe vient en effet de nouer plusieurs partenariats stratégiques pour diversifier ses canaux de distribution. A côté des grandes OTA's, de la vente directe et des comités d'entreprises, mmv vient ainsi de nouer un accord avec le GIE ASHA : Havas Voyages - Selectour, ainsi qu'avec Misterfly et Cdiscount.



Les 18 derniers mois marqués par la pandémie de covid-19 a en effet fait bouger les lignes. Les agences de voyages ont dû faire face à la fermeture des frontières et aux contraintes imposées par les destinations.



Dans ce contexte, la France a fait une percée chez les distributeurs qui n'avaient pas jusqu'ici le réflexe de vendre l'Hexagone.



"Nous avons constaté une forte demande de la part des agences de bénéficier de davantage d'offres France et d'avoir une nouvelle gamme de produits.



A côté de notre offre Hôtel-Club nous sommes les seuls à proposer un concept de Résidence-Club avec animations, clubs enfants et accompagnement des enfants aux cours de ski. Notre produit famille 4 étoiles peut être une alternative intéressante à d'autres grands noms du secteur qui ont misé sur le très haut de gamme. " explique Isabelle Joubaud, directrice des ventes.



Une allusion, sans le nommer au Club Med qui a en effet fait le choix de se concentrer sur les établissements 4 et 5 Tridents. De quoi laisser le champ libre sur un segment de clientèle intermédiaire qui n'a pas pu suivre cette évolution.