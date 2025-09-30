maeva rachète Parcel Tiny House

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
maeva, marque du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, annonce l’acquisition de Parcel Tiny House, spécialisée dans l’implantation de tiny houses au cœur d’exploitations agricoles.


Rédigé par le Mercredi 1 Octobre 2025

maeva, marque du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce l’acquisition de Parcel Tiny House.

Lancée en 2020, la start-up s’est spécialisée dans l’implantation de tiny houses au cœur d’exploitations agricoles.

Fondée par Géraldine Boyer, Hervé Lafont et Camille Fabre, Parcel Tiny House propose 40 tiny houses installées chez 30 agriculteurs, répartis sur tout le territoire. Plus de 15 000 voyageurs accueillis depuis 2020.

Pour les agriculteurs, l'implantation d'une tiny houses sur leur exploitation, leur permet de générer un revenu complémentaire.

Rachat de Maeva : les investisseurs historiques sortent du capital de Parcel

« Rejoindre maeva, c’est unir nos forces à un acteur en parfaite résonance avec nos valeurs. Ensemble, nous amplifions notre impact, accélérons le développement de Parcel Tiny House et soutenons concrètement les agriculteurs, au service d’un tourisme porteur de sens », explique Géraldine Boyer, fondatrice de Parcel Tiny House.

Les investisseurs historiques, Bpifrance – via son fonds France Investissement Tourisme 2 – et le fonds régional Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement Naco, sortent du capital après avoir accompagné l’entreprise dans son développement depuis 2023.

« Géraldine a construit un modèle unique avec Parcel Tiny House : connecter deux mondes qui se croisent rarement, vacanciers et agriculteurs. Avec Parcel, maeva franchit une nouvelle étape pour défendre un tourisme qui nourrit autant les voyageurs que les territoires », souligne Nicolas Beaurain, Directeur Général de maeva.

