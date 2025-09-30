maeva rachète Parcel Tiny House

maeva, marque du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce l’acquisition de Parcel Tiny House.Lancée en 2020, la start-up s’est spécialisée dans l’implantation de tiny houses au cœur d’exploitations agricoles.Fondée par Géraldine Boyer, Hervé Lafont et Camille Fabre, Parcel Tiny House propose 40 tiny houses installées chez 30 agriculteurs, répartis sur tout le territoire. Plus de 15 000 voyageurs accueillis depuis 2020.Pour les agriculteurs, l'implantation d'une tiny houses sur leur exploitation, leur permet de générer un revenu complémentaire.