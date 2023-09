2023, un bel été pour l’hôtellerie de plein air !

« Le bilan de la saison est très positif, le camping continue de répondre aux attentes des clients en termes de qualité de service, dépaysement et rapport qualité/prix imbattable.



Les réservations sont en hausse de 11% à l’été 2023 »

« maeva fait une belle saison été, avec 17% de réservations supplémentaires par rapport à un été 2022 déjà très bon. Si août reste cette année encore le premier mois en nombre de séjours chez maeva, juillet a été excellent avec près de 26% de croissance par rapport à 2022 (+10% sur août) »

« Cela renforce encore et toujours notre volonté de continuer à proposer une expérience de vacances enrichie à nos vacanciers de plus en plus adeptes de cette formule de vacances. C’est le sens de la chaîne de campings que nous avons créée chez maeva avec aujourd’hui 44 établissements »,

« La saison a été correcte, avec une augmentation des réservations en nombre et en CA respectivement 6% et 12% vs 2022.



Mais cette augmentation est à relativiser avec l'augmentation importante des charges qu'on subit nos campings franchisés. »

« Cet été est un véritable succès en France. Ce marché est en constante augmentation et nous souhaitons continuer à le développer. Toute l’équipe commerciale française a travaillé d’arrachepied au recrutement de nouveaux campings/glampings et à la pérennisation des contrats existants.



Couplés à une tendance grandissante pour le tourisme vert et à une demande d’hébergements plus abordables, notamment à cause de l’inflation, ces efforts ont payé cet été ! »

Le succès du camping ne se dément pas !, observe Stéphane Michel, directeur et co-fondateur de Ze-camping , tour opérateur spécialisé dans les séjours de plein air, qui offre un large choix de mobil-homes dans une collection exclusive de campings français 3* à 5*.Chez maeva également les résultats sont satisfaisants., dresse comme bilan, directeur général de maeva. Pour l’enseigne, le camping concerne près de 6 départs sur 10.précise t-il encore.PourAvecpar rapport à la saison estivale 2022 et une augmentation des réservations de 21%, la plateforme dédiée àcommente Dan Yates, le fondateur de Pitchup.