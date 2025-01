Train’quille : Maeva et Verytrain lancent une offre packagée bas carbone !

Train’quille propose des séjours packagés qui incluent hébergements, billets de train, navettes et funiculaires, le tout accessible via le site. Cette initiative cible les vacanciers souhaitant éviter les embouteillages tout en réduisant leur impact environnemental.



" Avec Train’quille, nous facilitons l’accès à des vacances plus responsables, tout en montrant que la transition écologique du tourisme est à la fois possible et accessible.



Cette initiative illustre notre engagement à accompagner la transformation du secteur vers des solutions bas-carbone ." souligne Nicolas Beaurain, directeur général de maeva.