Les tendances de vacances à la montagne pour l’hiver 2024-2025

Les vacanciers français montrent un intérêt croissant pour les stations de haute altitude, un choix motivé par l’assurance d’un enneigement de qualité tout au long de la saison. En tête des destinations, Avoriaz conserve son attrait pour les familles grâce à ses rues piétonnes et son ambiance chaleureuse.



Val Thorens, réputée comme la plus haute station d’Europe, reste une destination de choix pour les amateurs de sports d’hiver. Flaine attire également une clientèle à la recherche d’authenticité. Arc 1800 et Les Menuires viennent compléter ce top 5 des destinations de neige les plus prisées.



Dans ce contexte, les stations de Savoie et Haute-Savoie bénéficient d’un engouement accru, représentant une part significative des réservations, tant pour la clientèle française que britannique, cette dernière favorisant particulièrement des destinations comme Tignes et Arc 1950.