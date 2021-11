"Le tourisme est un projet totalitaire" selon Rémy Knafou 🔑

TourMaG.com – Dans votre livre vous parlez d’un tourisme réflexif. Quel est-il et en quoi il peut changer la donne ?



Rémy Knafou : C’est la capacité que l’ensemble des acteurs de l’écosystème a de questionner les pratiques touristiques.



C’est-à -dire s’interroger sur le bien-fondé, l’utilité personnelle, sociale, économique, etc.



Donc exercer son esprit critique le plus possible pour ne pas uniquement adopter les pratiques qui sont véhiculées par la communication touristique.



Ce qui garantit davantage l’appropriation de l’information par le tourisme, c’est de solliciter sa capacité de curiosité. Il est possible d’éveiller la capacité du touriste, ce sont des leviers de réflexivités.



En Allemagne, des pavés de laiton ont été placés au sol, devant les domiciles de personnes qui ont été arrêtées par les nazis et transportées dans des camps d’extermination.



Il est possible de totalement passer à côté, mais pour ceux qui regardent et se posent une question, alors c’est le début de processus mental pour l’appropriation et donc la personne n’oublie plus.



C’est un champ ouvert pour les chercheurs, les artistes et les opérateurs touristiques.