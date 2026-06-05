Une passagère ayant effectué un vol à destination de Marseille a saisi la Médiation à la suite d’un atterrissage qu’elle qualifie de particulièrement brutal, qu’elle estime à l’origine de plusieurs troubles physiques persistants.



Elle demandait la reconnaissance du caractère anormal de l’événement ainsi qu’une indemnisation de ses préjudices corporels, moraux et matériels.



La voyageuse, porteuse d’une arthrodèse dorsale, indique avoir ressenti au moment de l’impact des douleurs aiguës, des nausées et des sueurs.



Elle rapporte également une aggravation de son état de santé après le vol, avec douleurs dorsales persistantes, céphalées et recours à des soins médicaux, notamment une consultation et des séances de kinésithérapie.



Elle affirme que ces symptômes ont eu un impact durable sur sa vie quotidienne. Elle précise avoir sollicité la compagnie aérienne, qui aurait refusé d’examiner sa demande en détail. Elle souligne également que l’équipage et le commandant de bord se seraient excusés, ce qu’elle interprète comme un indice d’un atterrissage inhabituel.



En réponse, la compagnie aérienne conteste toute anomalie. Elle indique qu’aucun rapport interne ni aucune réclamation d’autres passagers ne fait état d’un atterrissage anormalement violent sur ce vol. Elle ajoute que les troubles de santé invoqués seraient antérieurs au vol et ne sauraient engager sa responsabilité.