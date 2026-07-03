Quatre passagers ont été refusé à l’embarquement de leur vol Paris - Porto en juillet 2025. Ils demandaient le remboursement de leurs billets ainsi que la prise en charge de plusieurs frais engagés à la suite de cet incident.



Les voyageurs disposaient d’une réservation confirmée sur un vol à destination du Portugal. Ils expliquaient s’être présentés à la porte d’embarquement à 20h10, invoquant une file d’attente particulièrement longue pour y accéder.



Selon eux, l’embarquement leur aurait été refusé en raison d’une situation de surbooking. Ils indiquaient également qu’un vol de remplacement leur avait été proposé pour le lendemain, moyennant un supplément de plus de 1 200 euros, offre qu’ils avaient refusée.



Les passagers réclamaient aussi le remboursement de frais annexes, notamment une location de voiture perdue à destination, ainsi que des frais de parking, de carburant et de péage engagés pour leur réacheminement.



De son côté, la compagnie aérienne contestait toute situation de surbooking et soutenait que les passagers ne s’étaient pas présentés à temps à la porte d’embarquement.