On a testé pour vous... le Legend of the Seas (vidéos)

Jason Liberty, président-directeur général de Royal Caribbean Group et Michael Bayley Président- CEO de la compagnie en conférence de presse lors de l'inauguration du bateau le 29 juin 2026, à Malaga - Photo : RS
À Malaga, le 29 juin dernier, l'ambiance avait tout d'un lancement hollywoodien.
Feu d'artifice, spectacles sur tous les ponts, des centaines de journalistes venus des quatre coins du monde, des influenceurs…
Royal Caribbean n'a pas lésiné sur les moyens et tous les projecteurs étaient braqués sur le Legend of the Seas troisième navire de la classe Icon.
Mais derrière le show, le message est beaucoup plus stratégique. « L'Europe est un marché très important pour nous », a affirmé d'emblée Jason Liberty, président-directeur général de Royal Caribbean Group.
« L'arrivée du Legend of the Seas en Méditerranée ne constitue pas simplement un nouveau déploiement de flotte. Elle symbolise la volonté du numéro deux mondial de la croisière de renforcer durablement sa présence sur un marché européen où la demande continue de progresser », a-t-il poursuivi.
Feu d'artifice, spectacles sur tous les ponts, des centaines de journalistes venus des quatre coins du monde, des influenceurs…
Royal Caribbean n'a pas lésiné sur les moyens et tous les projecteurs étaient braqués sur le Legend of the Seas troisième navire de la classe Icon.
Mais derrière le show, le message est beaucoup plus stratégique. « L'Europe est un marché très important pour nous », a affirmé d'emblée Jason Liberty, président-directeur général de Royal Caribbean Group.
« L'arrivée du Legend of the Seas en Méditerranée ne constitue pas simplement un nouveau déploiement de flotte. Elle symbolise la volonté du numéro deux mondial de la croisière de renforcer durablement sa présence sur un marché européen où la demande continue de progresser », a-t-il poursuivi.
Une inauguration européenne
Pour Michael Bayley, président de Royal Caribbean International, cette décision répond à une évidence car, jusqu'à présent, les navires de cette nouvelle génération étaient réservés au marché nord-américain.
D'ailleurs, le calendrier parle de lui-même. Après une première saison estivale cette année presque complète en termes de réservations, le Legend of the Seas effectuera en 2027 une saison entière en Méditerranée, d'avril jusqu'à la fin octobre.
Royal Caribbean prévoit également d'élargir progressivement son offre européenne, avec un 2e navire de la classe Icon également positionné en Méditerranée. « Le deuxième bateau aura davantage de ports d'embarquement, notamment Lisbonne, avec des itinéraires incluant le Maroc, les Canaries et une grande partie de la Méditerranée occidentale », a confirmé le président, Michael Bayley, lors d'une conférence de presse.
« La France figure clairement parmi les marchés ciblés, néanmoins notre produit n'est pas destiné à une seule nationalité. Nous recherchons des clients internationaux.
Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez probablement embarquer sur un navire Royal Caribbean à moins de cinq heures de vol, », a ajouté Gianni Rotondo, responsable des marchés EMEA.
Cette stratégie mondiale reste d'ailleurs l'un des principaux atouts du groupe, présent aujourd'hui en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie ou encore en Amérique du Sud.
D'ailleurs, le calendrier parle de lui-même. Après une première saison estivale cette année presque complète en termes de réservations, le Legend of the Seas effectuera en 2027 une saison entière en Méditerranée, d'avril jusqu'à la fin octobre.
Royal Caribbean prévoit également d'élargir progressivement son offre européenne, avec un 2e navire de la classe Icon également positionné en Méditerranée. « Le deuxième bateau aura davantage de ports d'embarquement, notamment Lisbonne, avec des itinéraires incluant le Maroc, les Canaries et une grande partie de la Méditerranée occidentale », a confirmé le président, Michael Bayley, lors d'une conférence de presse.
« La France figure clairement parmi les marchés ciblés, néanmoins notre produit n'est pas destiné à une seule nationalité. Nous recherchons des clients internationaux.
Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez probablement embarquer sur un navire Royal Caribbean à moins de cinq heures de vol, », a ajouté Gianni Rotondo, responsable des marchés EMEA.
Cette stratégie mondiale reste d'ailleurs l'un des principaux atouts du groupe, présent aujourd'hui en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie ou encore en Amérique du Sud.
L'Icon comme vitrine du modèle Royal Caribbean
Le Legend of the Seas impressionne naturellement par ses dimensions. Parmi les plus gros bateaux de croisières au monde, sa capacité peut atteindre près de 7 600 passagers.
Mais Royal Caribbean, insiste sur un autre point : la taille n'est pas une finalité.
« C'est un bateau capable d'offrir une excellente expérience de vacances, à la fois hors normes mais aussi intimiste par la qualité de ses prestations, pour à un voyageur seul, un couple, une famille ou une famille multigénérationnelle », insiste Jason Liberty.
Pour parvenir à ce résultat, la compagnie est repartie d'une feuille blanche.
La classe Icon ne reprend pas simplement les codes des Oasis ou des Quantum.
Elle introduit une organisation entièrement nouvelle autour de huit quartiers thématiques, pensés pour différents profils de clientèles... même si, ici, l'accent est clairement mis sur les familles.
« 80% des cabines de la classe Icon peuvent accueillir trois ou quatre personnes, contre seulement 30 à 35% sur les autres classes de la compagnie », rappelle Gianni Rotondo.
Surfside, quartier entièrement dédié aux jeunes familles, les nouvelles Ultimate Family Townhouse sur trois niveaux ou encore la multiplication des espaces de vie communs illustrent cette orientation.
Les adolescents eux-mêmes ont influencé la conception du navire. Les études réalisées par Royal Caribbean montrent qu'ils recherchent désormais davantage des espaces de socialisation que des clubs réservés à leur tranche d'âge.
Mais Royal Caribbean, insiste sur un autre point : la taille n'est pas une finalité.
« C'est un bateau capable d'offrir une excellente expérience de vacances, à la fois hors normes mais aussi intimiste par la qualité de ses prestations, pour à un voyageur seul, un couple, une famille ou une famille multigénérationnelle », insiste Jason Liberty.
Pour parvenir à ce résultat, la compagnie est repartie d'une feuille blanche.
La classe Icon ne reprend pas simplement les codes des Oasis ou des Quantum.
Elle introduit une organisation entièrement nouvelle autour de huit quartiers thématiques, pensés pour différents profils de clientèles... même si, ici, l'accent est clairement mis sur les familles.
« 80% des cabines de la classe Icon peuvent accueillir trois ou quatre personnes, contre seulement 30 à 35% sur les autres classes de la compagnie », rappelle Gianni Rotondo.
Surfside, quartier entièrement dédié aux jeunes familles, les nouvelles Ultimate Family Townhouse sur trois niveaux ou encore la multiplication des espaces de vie communs illustrent cette orientation.
Les adolescents eux-mêmes ont influencé la conception du navire. Les études réalisées par Royal Caribbean montrent qu'ils recherchent désormais davantage des espaces de socialisation que des clubs réservés à leur tranche d'âge.
L’expérience comme moteur économique
Selon Royal Caribbean, jusqu'à 20 à 30% des passagers choisissent désormais de rester à bord lors de certaines escales. Une tendance qui a conduit la compagnie à repenser ses navires, conçus comme de véritables destinations à part entière.
Le Legend of the Seas propose 28 options de restauration et de boissons, dont une dizaine gratuite, plus de 40 expériences culinaires et de divertissement, sept piscines, le plus grand parc aquatique jamais construit en mer avec Category 6, Crown's Edge ou encore l’Aqua Dôme, devenue l'une des signatures architecturales du navire.
Les réseaux sociaux influencent désormais directement la conception. « Ils ont tout changé », reconnaît Michael Bayley.
Jason Liberty poursuit : « Nous créons volontairement des endroits où les passagers auront envie de prendre des photos et de les partager. »
The Pearl, immense sphère installée au cœur du navire, illustre parfaitement cette logique.
Pour Jason Liberty, le véritable défi aujourd'hui « n'est plus de faire connaître la croisière, mais de convaincre ceux qui pensent qu'elle n'est pas faite pour eux. » Selon le groupe, un client qui découvre la croisière est ensuite cinq fois plus susceptible de repartir.
Le Legend of the Seas propose 28 options de restauration et de boissons, dont une dizaine gratuite, plus de 40 expériences culinaires et de divertissement, sept piscines, le plus grand parc aquatique jamais construit en mer avec Category 6, Crown's Edge ou encore l’Aqua Dôme, devenue l'une des signatures architecturales du navire.
Les réseaux sociaux influencent désormais directement la conception. « Ils ont tout changé », reconnaît Michael Bayley.
Jason Liberty poursuit : « Nous créons volontairement des endroits où les passagers auront envie de prendre des photos et de les partager. »
The Pearl, immense sphère installée au cœur du navire, illustre parfaitement cette logique.
Pour Jason Liberty, le véritable défi aujourd'hui « n'est plus de faire connaître la croisière, mais de convaincre ceux qui pensent qu'elle n'est pas faite pour eux. » Selon le groupe, un client qui découvre la croisière est ensuite cinq fois plus susceptible de repartir.
Royal Caribbean prépare déjà l'avenir, entre technologie et développement durable
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Si le spectaculaire attire les regards, les investissements les plus importants restent souvent invisibles.
Le Legend of the Seas embarque plusieurs milliers de capteurs capables d'analyser en permanence le fonctionnement du navire. « Nous considérons l'intelligence artificielle comme un super-pouvoir », affirme Jason Liberty.
L'IA permet aujourd’hui dans un navire, d'optimiser la consommation énergétique, la climatisation, la maintenance prédictive ou encore la gestion des approvisionnements.
« Nous avons réduit de plus de moitié le gaspillage alimentaire grâce à l’IA, et lorsque nous réalisons des économies, nous les réinvestissons dans l'amélioration du produit », explique Jason Liberty.
Dans les améliorations du produit, le dirigeant évoque notamment l'impact environnemental, un sujet qui peut encore freiner certains clients potentiels.
Propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le Legend of the Seas intègre également des systèmes de récupération de chaleur, de raccordement électrique à quai et des technologies destinées à préparer l'arrivée future de carburants synthétiques. « Notre mission ultime est d'offrir les meilleures expériences de vacances de manière responsable, », ajoute-t-il.
Des innovations qui permettent à Royal Caribbean de préparer la future Discovery Class, de développer de nouveaux Royal Beach Clubs, de poursuivre l'expansion de Perfect Day et même de préparer son entrée sur le marché de la croisière fluviale.
Le Legend of the Seas embarque plusieurs milliers de capteurs capables d'analyser en permanence le fonctionnement du navire. « Nous considérons l'intelligence artificielle comme un super-pouvoir », affirme Jason Liberty.
L'IA permet aujourd’hui dans un navire, d'optimiser la consommation énergétique, la climatisation, la maintenance prédictive ou encore la gestion des approvisionnements.
« Nous avons réduit de plus de moitié le gaspillage alimentaire grâce à l’IA, et lorsque nous réalisons des économies, nous les réinvestissons dans l'amélioration du produit », explique Jason Liberty.
Dans les améliorations du produit, le dirigeant évoque notamment l'impact environnemental, un sujet qui peut encore freiner certains clients potentiels.
Propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le Legend of the Seas intègre également des systèmes de récupération de chaleur, de raccordement électrique à quai et des technologies destinées à préparer l'arrivée future de carburants synthétiques. « Notre mission ultime est d'offrir les meilleures expériences de vacances de manière responsable, », ajoute-t-il.
Des innovations qui permettent à Royal Caribbean de préparer la future Discovery Class, de développer de nouveaux Royal Beach Clubs, de poursuivre l'expansion de Perfect Day et même de préparer son entrée sur le marché de la croisière fluviale.
Un lancement placé sous le signe de la solidarité
Royal Caribbean s'associe à l'association caritative Roald Dahl's Marvellous Children's Charity pour le lancement européen du Legend of the Seas et la production du Royal Theatre de « Charlie et la Chocolaterie » - Photo : Royal Caribbean
Le lancement européen du Legend of the Seas a également servi de cadre à une initiative solidaire.
Royal Caribbean a annoncé un partenariat avec Roald Dahl's Marvellous Children's Charity, une association britannique qui finance les Roald Dahl Nurses, des infirmiers spécialisés accompagnant plus de 50 000 enfants gravement malades et leurs familles au Royaume-Uni.
Tout au long de la saison inaugurale européenne, des collectes de fonds seront organisées à bord, notamment autour de la nouvelle comédie musicale Charlie et la Chocolaterie, présentée sur le navire.
« En tant que marque qui crée des vacances familiales inoubliables, il est particulièrement important pour nous de soutenir les familles qui en ont le plus besoin, a expliqué Gerard Nolan, vice président EMEA. C'est une manière pour la compagnie de rappeler que, derrière les innovations technologiques et les méga-navires, sa stratégie entend aussi s'appuyer sur des engagements sociétaux, à l'heure où les attentes des voyageurs évoluent autant que celles des partenaires de la distribution. »
Royal Caribbean a annoncé un partenariat avec Roald Dahl's Marvellous Children's Charity, une association britannique qui finance les Roald Dahl Nurses, des infirmiers spécialisés accompagnant plus de 50 000 enfants gravement malades et leurs familles au Royaume-Uni.
Tout au long de la saison inaugurale européenne, des collectes de fonds seront organisées à bord, notamment autour de la nouvelle comédie musicale Charlie et la Chocolaterie, présentée sur le navire.
« En tant que marque qui crée des vacances familiales inoubliables, il est particulièrement important pour nous de soutenir les familles qui en ont le plus besoin, a expliqué Gerard Nolan, vice président EMEA. C'est une manière pour la compagnie de rappeler que, derrière les innovations technologiques et les méga-navires, sa stratégie entend aussi s'appuyer sur des engagements sociétaux, à l'heure où les attentes des voyageurs évoluent autant que celles des partenaires de la distribution. »