On a testé pour vous... le Legend of the Seas (vidéos)

« Le deuxième bateau aura davantage de ports d'embarquement, notamment Lisbonne, avec des itinéraires incluant le Maroc, les Canaries et une grande partie de la Méditerranée occidentale »

« La France figure clairement parmi les marchés ciblés, néanmoins notre produit n'est pas destiné à une seule nationalité. Nous recherchons des clients internationaux.



Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez probablement embarquer sur un navire Royal Caribbean à moins de cinq heures de vol, »