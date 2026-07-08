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Pearl Resorts dévoile un nouveau film pour valoriser sa vision du luxe polynésien

Une campagne centrée sur les cinq établissements du groupe


Le groupe Pearl Resorts lance un nouveau film de marque destiné à mettre en avant son positionnement et son approche du luxe en Polynésie française. Cette première réalisation s'inscrit dans une campagne qui présentera progressivement chacun de ses établissements à travers les différents archipels.


Rédigé par le Jeudi 9 Juillet 2026 à 18:10

IFTM
Pearl Resorts dévoile un nouveau film de marque consacré à la Polynésie française et à l'identité de ses établissements.

À travers cette vidéo, le groupe souhaite proposer une vision du voyage axée sur l'immersion culturelle, les paysages naturels et l'hospitalité polynésienne.

Le film met en scène les différentes facettes de la destination, au-delà des images traditionnellement associées aux lagons et aux bungalows sur pilotis. Les reliefs volcaniques, les lagons, l'océan, mais aussi les traditions et les rencontres avec les populations locales occupent une place centrale dans cette réalisation.

Cette vidéo constitue le premier volet d'une nouvelle série de contenus qui mettra successivement en lumière les cinq propriétés de Pearl Resorts.

Le groupe entend ainsi présenter ses hôtels comme les différentes étapes d'un itinéraire à travers les archipels polynésiens, des Îles Marquises aux Tuamotu, en passant par les Îles Sous-le-Vent et Vahine Private Island.

Une définition du luxe tournée vers l'expérience

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Selon Pearl Resorts, cette approche vise à valoriser une expérience de voyage fondée sur la découverte de la culture locale, la transmission des savoir-faire et l'authenticité des échanges.

À travers ce nouveau film, Pearl Resorts affirme également sa conception du luxe, qu'il associe davantage à l'expérience vécue qu'aux prestations matérielles.

Le groupe met en avant un modèle d'hospitalité inspiré de la culture polynésienne, où le partage, la transmission et les relations humaines occupent une place importante dans l'expérience proposée aux voyageurs.


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Tags : pearl resorts & spa, tahiti et ses iles
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