Pearl Resorts dévoile un nouveau film pour valoriser sa vision du luxe polynésien

Pearl Resorts dévoile un nouveau film de marque consacré à la Polynésie française et à l'identité de ses établissements.
À travers cette vidéo, le groupe souhaite proposer une vision du voyage axée sur l'immersion culturelle, les paysages naturels et l'hospitalité polynésienne.
Le film met en scène les différentes facettes de la destination, au-delà des images traditionnellement associées aux lagons et aux bungalows sur pilotis. Les reliefs volcaniques, les lagons, l'océan, mais aussi les traditions et les rencontres avec les populations locales occupent une place centrale dans cette réalisation.
Cette vidéo constitue le premier volet d'une nouvelle série de contenus qui mettra successivement en lumière les cinq propriétés de Pearl Resorts.
Le groupe entend ainsi présenter ses hôtels comme les différentes étapes d'un itinéraire à travers les archipels polynésiens, des Îles Marquises aux Tuamotu, en passant par les Îles Sous-le-Vent et Vahine Private Island.
À travers cette vidéo, le groupe souhaite proposer une vision du voyage axée sur l'immersion culturelle, les paysages naturels et l'hospitalité polynésienne.
Le film met en scène les différentes facettes de la destination, au-delà des images traditionnellement associées aux lagons et aux bungalows sur pilotis. Les reliefs volcaniques, les lagons, l'océan, mais aussi les traditions et les rencontres avec les populations locales occupent une place centrale dans cette réalisation.
Cette vidéo constitue le premier volet d'une nouvelle série de contenus qui mettra successivement en lumière les cinq propriétés de Pearl Resorts.
Le groupe entend ainsi présenter ses hôtels comme les différentes étapes d'un itinéraire à travers les archipels polynésiens, des Îles Marquises aux Tuamotu, en passant par les Îles Sous-le-Vent et Vahine Private Island.
Une définition du luxe tournée vers l'expérience
Autres articles
-
Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe
-
Tahiti Et Ses Îles : la préservation de l’océan au cœur du modèle touristique
-
Croisières : la Polynésie récolte les fruits de quinze ans de travail
-
Tahiti et ses îles veut devenir un "leader du slow tourisme"
-
Tahiti Et Ses Îles rouvrent leurs frontières ce 15 juillet 2020 aux touristes internationaux
Selon Pearl Resorts, cette approche vise à valoriser une expérience de voyage fondée sur la découverte de la culture locale, la transmission des savoir-faire et l'authenticité des échanges.
À travers ce nouveau film, Pearl Resorts affirme également sa conception du luxe, qu'il associe davantage à l'expérience vécue qu'aux prestations matérielles.
Le groupe met en avant un modèle d'hospitalité inspiré de la culture polynésienne, où le partage, la transmission et les relations humaines occupent une place importante dans l'expérience proposée aux voyageurs.
À travers ce nouveau film, Pearl Resorts affirme également sa conception du luxe, qu'il associe davantage à l'expérience vécue qu'aux prestations matérielles.
Le groupe met en avant un modèle d'hospitalité inspiré de la culture polynésienne, où le partage, la transmission et les relations humaines occupent une place importante dans l'expérience proposée aux voyageurs.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille