Tahiti et ses îles veut devenir un "leader du slow tourisme"

La statistique est impressionnante. En 2019, la durée moyenne de séjour d'un Français en Polynésie était de 25,5 jours. En 2021, c'était 31,5 jours, soit quasiment une semaine de plus.



Sans doute faut-il y voir les effets de la crise sanitaire sanitaire comme le souligne Jean-Marc Morcellin, directeur général de Tahiti Tourisme. " Il est facile chez nous de s'isoler et de respecter les distanciations sociales ".



L'organisme a bien l'intention de surfer sur cette vague. " Nous voulons devenir un leader du slow tourisme. Nous préférerons toujours la qualité et la quantité ".



Pour y parvenir, Tahiti Tourisme veut déjà persévérer dans la voie du développement d'un tourisme " durable et responsable ". Jean-Marc Morcellin cite l'exemple de l'interdiction qui est faite " aux bateaux de croisières de plus de 2000 personnes d'accoster à Bora Bor a".



Fondamental, aussi, " toujours associer la population locale au développement du tourisme pour préserver la qualité de l'accueil ".



Autrement dit, " les faiblesses ont été transformées en force ", " l'isolement est synonyme de préservation et le coût du voyage positionne Tahiti et Ses Iles comme une destination "slow tourisme", loin du tourisme de masse, où le voyageur prend le temps de renouer avec l'essentiel ", sans oublier, " ses hébergements idéaux pour la distanciation et l'intimité ".