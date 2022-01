« il n’y a de la place pour qu’un »

« Les perspectives de rendement, de placement dans le secteur aérien sont très limitées. Je demande à voir où se produira ce miracle du gain »

« Cela me heurte de penser qu’on a négocié, on s’est mis d’accord avec le pays, on a signé un contrat avec le pays pour une desserte définie comme elle l’a été… et puis quelqu’un arrive dit “je peux faire mieux” et du coup, le pays nous dit vous sortez et on prend le suivant »

« Il y a de nouveaux projets dans la desserte aérienne inter insulaire, et si tout se met en place, il y a aura de la concurrence. Ce que le gouvernement souhaite, c’est qu’il y ait une offre de transport inter insulaire diversifiée, pour que la population puisse bénéficier des baisses de tarfis, de souplesse de l’offre, et des qualités de prestations à bord »

Une ouverture à la concurrence qui n’est évidemment pas du gout du principal acteur local, Air Tahiti. Dans une interview donnée cette semaine à Radio 1,, directeur général l’a lancé clairement :Pour lui, sur un marché déjà tendu, peu de chance pour que les nouvelles compagnies tirent leur épingle du jeu., a-t-il ajouté, précisant qu’aucune collaboration ou discussions n’étaient prévues avec les nouveaux entrants., a-t-il aussi lancé.De son côté, le gouvernement met surtout en avant la baisse des prix et la pluralité des services qu’amènera la concurrence qu’il est en train de mettre en place., a indiqué lors d’une conférence de presse Georges Puchon, directeur de l’aviation civile en Polynésie.Dans tous les cas, la guerre des prix a déjà commencé et Air Tahiti devrait, dès le mois d’avril 2022, procéder à une baisse de ses tarifs.