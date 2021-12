Exotismes : Antilles, Maurice, Tahiti... les résas reprennent des couleurs

Ainsi dès la fin de la semaine dernière (semaine 49), les ventes sont « reparties » aussi bien sur les destinations comme Tahiti et ses Iles, la République Dominicaine, les Maldives et la Riviera Maya… que sur l’île Maurice fermée aux voyages de manière inopinée par le gouvernement français du 1er au 8 décembre.



Pour rappel en 2019 Exotismes avait fait voyager 19 000 clients sur l'Ile Maurice.



Parallèlement la situation aux Antilles françaises, en passe d’un retour à la normale, avec des hôtels ouverts et un climat social apaisé, semble propice à une reprise rapide des voyages.



« Depuis quelques jours, les ventes ont retrouvé une vitesse de croisière proche de la normale, montrant une reprise de confiance de notre clientèle. Nous retenons notre souffle et si aucun grain de sable ne vient perturber l’activité, nous devrions terminer l’année selon nos prévisions », commente Didier Sylvestre Directeur général adjoint d’Exotismes.