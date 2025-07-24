TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tourisme en liberté : l'essor des vans aménagés


La « vanlife » est un mode de vie qui continue de séduire les voyageurs en quête de liberté et de nouveaux horizons, et ce n’est pas sans raison. En couple, en famille ou entre amis, les vans aménagés permettent, en effet, de bénéficier d’un espace confortable et optimisé. Décryptage.


Rédigé par Libertium le Lundi 25 Août 2025

© Pexels
© Pexels
Le voyage en van, une tendance qui ne faiblit pas


Et si le voyage était aussi beau que la destination ? Ce ne sont en tout cas pas les vanlifers qui penseront le contraire. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à plébisciter ce type de voyage, et pour preuve, la vanlife est en plein boom depuis plusieurs années. C'est par ailleurs depuis le confinement que la tendance connaît un vrai boom, lorsque la quête de nature était au niveau le plus élevé !

En 2023, 14 000 mille vans ont été immatriculés, contre 6 000 en 2017 (selon le Syndicat des véhicules de loisirs) et une hausse de 5,52 % a été observée en 2024 ; la tendance vanlife continue donc de plaire. La France représente d’ailleurs le deuxième marché derrière l’Allemagne pour les véhicules de loisirs. Alors, comment expliquer un tel succès ? Si les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la mise en avant de la vanlife, comme en atteste le hashtag qui regroupe plus de 18 millions de publications, c’est aussi parce que les vans aménagés sont de plus en plus pratiques et confortables qu’ils attirent autant d’adeptes.

Pourquoi les vans aménagés séduisent-ils autant ?

Une modularité et une polyvalence appréciables

La modularité est l’un des critères principaux lorsqu’il s’agit de partir en van aménagé et c’est pour cela que les marques proposent des modèles qui offrent des espaces de vie de plus en plus polyvalents, comme par exemple le van Panama. Les voyageurs et notamment les familles doivent, en effet, pouvoir vivre dans un espace multifonctionnel, ainsi que bénéficier d’une certaine liberté de mouvement. Banquettes et cloisons amovibles, kits modulables, table rabattable, etc. : chaque élément imposant doit être fonctionnel et offrir des configurations variées !

Le confort de la maison en voyage

Si le camping-car semble plus confortable au premier abord, les vans aménagés ne lésinent pas pour autant sur ce critère indispensable en voyage. Les modèles les plus récents permettent, en effet, de profiter des commodités nécessaires, telles que la douche, la cuisine et les WC. Certains modèles haut de gamme disposent même d’un système de chauffage et de panneaux solaires.

Être plus proche de la nature

Les vanlifers sont généralement à la recherche d’un mode de voyage plus éco-responsable, mais également d’une expérience inoubliable, empreinte de liberté. Le van est effectivement le meilleur moyen pour découvrir de grands espaces et se libérer des contraintes liées aux modes de voyage plus traditionnels. Se réveiller face à des paysages différents chaque matin et tous plus beaux les uns que les autres, rencontrer des nomades de tous horizons, changer d’itinéraire à sa guise, partir tout au long de l'année pour les télétravailleurs, vivre une vie simple et au contact de la nature : la vie en van n’a pas fini de séduire !

Les vans Panama : le confort et la modularité au rendez-vous

Compacts et polyvalents, les vans Panama sont idéaux pour les grands voyageurs qui explorent beaucoup et qui ont donc besoin d’un espace optimisé et fonctionnel. La marque dispose d’ailleurs d’un catalogue varié avec des modèles qui répondent à différents besoins. Mais alors, comment se différencient-ils des autres vans ? Eh bien, Panama joue la carte de la simplicité avec des vans spacieux, disposant d’un mobilier innovant et de points forts attrayants. On peut notamment citer le toit pop-up, l’intérieur entièrement équipé (plaque de cuisson, évier, réfrigérateur, etc.), la faible hauteur du van (idéale pour voyager partout !) ou encore l’isolation thermique et phonique renforcée.

Comment réussir un voyage en van ?

Malgré la liberté et la souplesse offertes par les vans aménagés, il est primordial de prévoir un minimum de préparation avant de partir en road trip. Si vous avez une idée de destination ou une liste de priorités quant aux arrêts que vous souhaitez faire, c’est déjà un bon début ! Vous pouvez d’ores et déjà préparer et visualiser votre itinéraire, sans pour autant tout planifier au détail près (c’est à ce niveau que réside la magie de la vanlife !). Voici quelques conseils pour ne rien oublier :

● installez une application dédiée aux spots pour les vans ;
● n’oubliez pas le matériel de base (chaises pliantes, carte papier, trousse de secours, etc.), mais ne vous encombrez pas ;
● privilégiez les repas simples et rapides ;
● choisissez des produits d’hygiène polyvalents et faciles à stocker ;
● optimisez votre consommation d’eau ;
● établissez un budget global (péages, parkings, activités, etc.) afin d'éviter les mauvaises surprises.

La vanlife plaît donc de plus en plus aux voyageurs à la recherche de liberté et d’aventure. Confortables et ultra-modulables, les vans aménagés n’ont d’ailleurs rien à envier aux fameux camping-cars !


