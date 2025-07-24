Tourisme en liberté : l'essor des vans aménagés

Le voyage en van, une tendance qui ne faiblit pas

Et si le voyage était aussi beau que la destination ? Ce ne sont en tout cas pas les vanlifers qui penseront le contraire. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à plébisciter ce type de voyage, et pour preuve, la vanlife est en plein boom depuis plusieurs années. C'est par ailleurs depuis le confinement que la tendance connaît un vrai boom, lorsque la quête de nature était au niveau le plus élevé !



En 2023, 14 000 mille vans ont été immatriculés, contre 6 000 en 2017 (selon le Syndicat des véhicules de loisirs) et une hausse de 5,52 % a été observée en 2024 ; la tendance vanlife continue donc de plaire. La France représente d’ailleurs le deuxième marché derrière l’Allemagne pour les véhicules de loisirs. Alors, comment expliquer un tel succès ? Si les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la mise en avant de la vanlife, comme en atteste le hashtag qui regroupe plus de 18 millions de publications, c’est aussi parce que les vans aménagés sont de plus en plus pratiques et confortables qu’ils attirent autant d’adeptes.