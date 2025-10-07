TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Réserver à l'avance son parking à l'aéroport et voyager serein


Voyager en avion ne s'improvise pas et la réservation d'un parking à l'aéroport fait partie des choses à ne pas oublier si l'on veut être serein.


Rédigé par Noëlie Jourdain le Mardi 7 Octobre 2025

Pourquoi anticiper la réservation de son parking à l'aéroport ?

© Torsten Dettlaff – Pexels
Prendre l'avion depuis Paris pour des vacances ou pour un déplacement professionnel nécessite un minimum de préparation.
Parmi les choses à anticiper, il y a le stationnement à l'aéroport. Y penser à l'avance évite en effet les mauvaises surprises et la perte de temps. Explications.

Les 5 bonnes raisons de réserver un parking à l'aéroport

Que ce soit à Paris-CDG ou à Paris-Orly, effectuer une réservation de parking avant le départ comporte un grand nombre d'avantages.

  • La simplicité du processus de réservation

Réserver un parking CDG est particulièrement simple. Cela peut se faire depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur et cela permet d'avoir accès à toutes les offres disponibles à la date recherchée. On peut ensuite cibler les parkings qui conviennent le mieux en termes de tarif et d'emplacement et réserver une place lorsque l'on a finalisé son choix.
Une fois la réservation effectuée, une confirmation est envoyée par mail. Elle permet d'entrer dans le parking le jour J et peut être présentée directement depuis un smartphone.

  • La sécurité

Les parkings des aéroports sont surveillés 7J/7 et 24H/24 par du personnel formé. Les voyageurs n'ont ainsi aucune raison de s'inquiéter du risque de vol ou de dommages causés à leur voiture. De plus, le fait de garer leur véhicule à l'abri évite les problèmes dus au froid (problèmes de démarrage, par exemple) et permet de le récupérer propre.

  • Les économies

Se garer dans un parking d'aéroport juste avant de prendre son vol revient plus cher que si l'on réserve sa place à l'avance. Cela fait également perdre du temps puisque l'on ignore où l'on va trouver des places libres. L'économie réalisée est donc double.

  • Le confort

Savoir qu'une place nous attend à l'aéroport évite la panique et la précipitation. On peut ainsi rouler tranquillement. Il est aussi bien plus confortable de ne pas avoir à emprunter les transports en commun, que ce soit à l'aller ou au retour.

De plus, les parkings des aéroports de Paris se trouvent à proximité des terminaux ou bien non loin d'une navette qui permet d'accéder au terminal de son choix. Cela permet aussi de gagner un temps précieux. À noter que les navettes circulent jour et nuit et qu'elles sont gratuites.

  • La liberté

On peut réserver un parking en ligne pour une journée comme pour plusieurs semaines. Enfin, en cas de changement de dernière minute, la réservation peut être annulée ou modifiée sans aucun problème.

Pourquoi passer par Extime pour réserver son parking en ligne ?

Extime propose une large gamme de parkings à réserver à Paris-CDG et à Paris-Orly. La réservation se fait très simplement en ligne. L'offre ne se limite pas aux emplacements de parking puisque l'on peut aussi :

  • Des services ultra-pratiques tels que la location de voiture ;
  • la possibilité de compléter son voyage vers ou à partir de Paris en réservant une chambre d'hôtel ou un billet de train, par exemple ;
  • une offre de shopping et de duty free à récupérer en click-and-collect et qui porte sur la mode, la beauté, la gastronomie, l'électronique, les souvenirs, les accessoires de voyage, etc.

Plusieurs types de parkings officiels sont proposés.

  • Les parkings Eco

Il s'agit de la solution la plus abordable en termes de prix. Elle est particulièrement adaptée lorsque l'on souhaite laisser sa voiture pour une longue durée. Les parkings sont située à une certaine distance des terminaux, mais sont desservis par un service de navettes qui permet d'accéder facilement à ces derniers.

  • Les parkings des terminaux

Ils sont situés tout près des terminaux et permettent d'y accéder en quelques minutes une fois que l'on a garé sa voiture. C'est la solution idéale si l'on désire éviter au maximum la marche à pied.

  • Les parkings Premium

Il s'agit d'une offre supérieure en termes de confort. Ces parkings sont situés à proximité immédiate des terminaux. Ils sont couverts la plupart du temps et proposent une offre de services additionnelle.

  • Les parkings avec service de valet

C'est la solution idéale si l'on veut voyager sans aucun stress. En effet, les voyageurs peuvent laisser leur véhicule à l'entrée du parking et c'est un valet qui se charge d'aller le garer.

À noter que tous ces parkings peuvent être réservés avec des options pour les personnes à mobilité réduite, pour les voitures électriques ou encore pour les motos afin que l'expérience client soit d'une qualité optimale.

Passer par Extime pour sa réservation en ligne donne droit à un certain nombre d'avantages:

  • La possibilité de profiter de tarifs ultra-compétitifs et d'offres promotionnelles.
  • Une annulation gratuite de la place de parking jusqu'à six heures avant l'heure d'entrée prévue.
  • La garantie de trouver de la place même durant les périodes de grande affluence.


Lu 135 fois
Aer Lingus
