Réserver à l'avance son parking à l'aéroport et voyager serein

Extime propose une large gamme de parkings à réserver à Paris-CDG et à Paris-Orly. La réservation se fait très simplement en ligne. L'offre ne se limite pas aux emplacements de parking puisque l'on peut aussi :Plusieurs types de parkings officiels sont proposés.Il s'agit de la solution la plus abordable en termes de prix. Elle est particulièrement adaptée lorsque l'on souhaite laisser sa voiture pour une longue durée. Les parkings sont située à une certaine distance des terminaux, mais sont desservis par unqui permet d'accéder facilement à ces derniers.Ils sont situés tout près des terminaux et permettent d'y accéder en quelques minutes une fois que l'on a garé sa voiture. C'est la solution idéale si l'on désire éviter au maximum la marche à pied.Il s'agit d'une offre supérieure en termes de confort. Ces parkings sont situés à. Ils sont couverts la plupart du temps et proposent une offre de services additionnelle.C'est la solution idéale si l'on veut voyager sans aucun stress. En effet, les voyageurs peuvent laisser leur véhicule à l'entrée du parking etÀ noter que tous ces parkings peuvent être réservés avec des options pour les, pour les voitures électriques ou encore pour les motos afin que l'expérience client soit d'une qualité optimale.Passer par Extime pour sa réservation en ligne donne droit à un certain nombre d'avantages: