Parti très tôt au Club Med en 1995 durant 5 ans en tant que prof et Responsable Tennis, j’ai ensuite intégré le service de réservation de chez Marmara / Etapes Nouvelle à Marseille en 2001, ou j’ai également fait mes premiers pas de commercial terrain.



Ensuite, en 2004 j’ai repris le Secteur PACA/LANGUEDOC ROUSSILLON pour PLEIN VENT Voyages durant 3 ans.



J’ai intégré MSC CROISIERES en 2008 en tant que Responsable des Vente France Sud, afin de superviser les équipes commerciales terrain pour accélérer le développement des ventes auprès de nos partenaires.



Depuis octobre 2025, je reprends la Direction Commercial France pour MSC CROISIERES avec de nouveaux challenges.

Fort de plus de 17 ans d’expérience dans l’univers de la croisière, je souhaite continuer à faire découvrir ce mode de voyage unique, donner envie de partir, convaincre et promouvoir cette véritable expérience immersive.

Je suis animé par l’envie de travailler en équipe et de transmettre un esprit collectif essentiel à la réussite et à l’atteinte des plus belles victoires