Que faire en Catalogne : activités et événements à ne pas manquer


Entre Barcelone, la Costa Brava, les sommets des Pyrénées catalanes et les villages médiévaux, la Catalogne offre une incroyable diversité d’expériences. Cette région d’Espagne attire chaque année voyageurs, familles et amateurs de culture grâce à son mélange unique de patrimoine, de traditions vivantes et d’événements festifs qui rythment les saisons.
Musées, fêtes populaires, randonnées ou dégustations de vins du Penedès : chaque séjour se transforme en véritable découverte. Ici, retrouvez un guide pratique pour savoir que faire en Catalogne et faire de votre séjour une succession de moments marquants.


Rédigé par l'office de Tourisme de la Catalogne le Mardi 14 Octobre 2025

Découvrir Barcelone et ses temps forts culturels

Mais alors que faire en Catalogne ? Impossible de visiter la Catalogne sans passer par sa capitale, Barcelone, véritable cœur culturel de la région. La ville séduit par ses quartiers contrastés : le centre historique avec son quartier gothique, la modernité du Passeig de Gràcia et l’effervescence de la Rambla. L’empreinte d’Antoni Gaudí reste incontournable : la Sagrada Família, la Casa Batlló ou encore le Parc Güell, tous classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, attirent chaque année des millions de visiteurs.

Côté musées, la ville de Barcelone offre une programmation riche : le Musée Picasso, la Fondation Miró ou le Musée d’Histoire de Catalogne permettent une découverte approfondie de l’art et de l’histoire espagnole. La capitale vit aussi au rythme d’événements urbains majeurs : la Fête de la Mercè en septembre, les célébrations de Sant Jordi en avril, ou encore les festivals de musique comme le Primavera Sound et le Sónar, qui réunissent chaque année des artistes et un public venu du monde entier.

Profiter des plages et de la côte catalane

La Catalogne, c’est aussi plus de 500 kilomètres de littoral bordés par la mer Méditerranée. La Costa Brava, au nord, envoûte par ses criques aux eaux claires et ses villages de charme comme Tossa de Mar ou Cadaqués, longtemps fréquenté par Salvador Dalí. La Costa Daurada, au sud de Tarragone, séduit par ses longues plages de sable fin, idéales pour des vacances en famille ou pour pratiquer des activités nautiques.

Au-delà de la baignade et de la détente, la côte catalane vibre au rythme des événements estivaux : feux de la Sant Joan en juin, fêtes maritimes et concerts en bord de plage, sans oublier les spectacles proposés dans les stations balnéaires comme Salou ou Sitges. Les amateurs d’adrénaline trouveront aussi leur bonheur à PortAventura World, l’un des parcs d’attractions les plus célèbres d’Espagne, situé à quelques kilomètres seulement de la côte.

Explorer la Catalogne côté nature et montagne

Au-delà de ses plages, la Catalogne séduit par la richesse de sa nature et de ses reliefs. Dans les Pyrénées catalanes, les randonneurs trouvent des itinéraires variés, adaptés aux familles comme aux amateurs de haute montagne. Le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, avec ses lacs glaciaires et ses sentiers bordés de pins noirs, figure parmi les plus beaux sites naturels d’Espagne. Plus au sud, la Garrotxa dévoile un paysage volcanique unique en Europe, idéal pour une promenade au cœur de forêts verdoyantes.

La montagne catalane est aussi un terrain de jeu pour les passionnés de sport outdoor : trails de renommée internationale, compétitions de VTT et stations de ski modernes comme celles de la Vall d’Aran ou de La Molina. Chaque saison, ces territoires organisent des événements qui allient découverte sportive et immersion dans des paysages grandioses, faisant de la Catalogne une destination nature incontournable toute l’année.

Plonger dans la culture et les traditions catalanes

La Catalogne n’est pas seulement une région à visiter, c’est un territoire qui se vit au rythme de ses traditions. Parmi les plus spectaculaires figurent les castellers, ces impressionnantes pyramides humaines classées au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, qui symbolisent l’esprit collectif catalan. Dans chaque ville ou village, les fêtes populaires réunissent habitants et visiteurs autour de la musique, de la danse et des processions hautes en couleur.

Parmi les rendez-vous les plus marquants : la fête de Sant Jordi, célébrée chaque 23 avril, où les rues se transforment en librairie et roseraie à ciel ouvert ; les fêtes médiévales de Besalú ou de Tarragone, qui replongent le visiteur dans l’histoire ; sans oublier les sardanes, cette danse circulaire typiquement catalane qui rythme encore les grandes places. Ces traditions séculaires, vivantes et conviviales, font partie intégrante de l’identité catalane et donnent à chaque séjour une dimension culturelle unique.

Goûter à la gastronomie catalane

Impossible de voyager en Catalogne sans s’attarder sur sa table, reflet d’une culture généreuse. Parmi les expériences à ne pas manquer, la calçotada, dégustation conviviale d’oignons grillés, illustre l’esprit festif catalan. Dans les bars à tapas de Barcelone ou des petites villes de Tarragone et de Gérone, chaque journée offre l’occasion de découvrir un nouvel endroit plein de saveurs.

La région est aussi réputée pour ses vins : le Penedès et le cava en sont les ambassadeurs, mais les caves de l’Empordà séduisent aussi les amateurs. Les marchés traditionnels, comme la Boqueria au centre de Barcelone ou le Mercat Central de Tarragone, permettent une visite gourmande et donnent à voir l’énergie quotidienne d’une ville méditerranéenne. Festivals culinaires et foires ponctuent l’année, autant de moments à inscrire dans la liste des expériences incontournables à rapporter en photos ou en souvenirs.

Préparer son séjour en Catalogne

La Catalogne se découvre en toutes saisons. Le printemps est idéal pour randonner dans les parcs naturels, notamment au Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un grand site de montagne. L’été, les plages et les festivals animent la côte, tandis que l’hiver attire les skieurs vers les stations de la Vall d’Aran.

Pour un voyage pratique, plusieurs options s’offrent à vous : avion (Barcelone, Gérone), train à grande vitesse ou voiture par la route depuis la France. Vous croiserez en chemin monastères, ports de pêche et villages historiques. À chaque étape, le retour d’expérience des voyageurs confirme que cette région d’Espagne offre toujours quelque chose de nouveau à voir.

👉 Retrouvez tous les événements à venir en Catalogne dans l’agenda officiel.

