Que faire en Catalogne : activités et événements à ne pas manquer

La Catalogne, c’est aussi plus de 500 kilomètres de littoral bordés par la mer Méditerranée. La Costa Brava, au nord, envoûte par ses criques aux eaux claires et ses villages de charme comme Tossa de Mar ou Cadaqués, longtemps fréquenté par Salvador Dalí. La Costa Daurada, au sud de Tarragone, séduit par ses longues plages de sable fin, idéales pour des vacances en famille ou pour pratiquer des activités nautiques.



Au-delà de la baignade et de la détente, la côte catalane vibre au rythme des événements estivaux : feux de la Sant Joan en juin, fêtes maritimes et concerts en bord de plage, sans oublier les spectacles proposés dans les stations balnéaires comme Salou ou Sitges. Les amateurs d’adrénaline trouveront aussi leur bonheur à PortAventura World, l’un des parcs d’attractions les plus célèbres d’Espagne, situé à quelques kilomètres seulement de la côte.