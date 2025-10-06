Les nouvelles tendances Wellness en hôtellerie : intégrer spa nordique et piscine panoramique pour se démarquer

À l’avenir, l’hôtellerie ne pourra pas ignorer l’importance croissante du bien-être. Les spas nordiques et piscines panoramiques s’imposent déjà comme des incontournables pour séduire une clientèle sensible à la santé, au ressourcement et à l’esthétique des lieux.



Les hôteliers ont tout intérêt à envisager ces équipements non pas comme une dépense, mais comme un investissement stratégique. Ils permettent d’augmenter la valeur perçue, d’élargir la clientèle (familles, couples, séminaires) et d’anticiper les nouvelles attentes des voyageurs en quête de sens et d’authenticité.



La prochaine étape pourrait être l’intégration de services complémentaires comme la musicothérapie, les retraites de yoga ou les soins basés sur les traditions locales. L’objectif : transformer chaque séjour en une expérience unique et mémorable, renforçant ainsi la notoriété et la compétitivité de l’établissement.



Le Wellness est bien plus qu’une tendance : il redéfinit la manière de concevoir l’hôtellerie moderne. En intégrant un spa nordique et une piscine panoramique, un établissement ne se contente pas d’ajouter des équipements : il crée une véritable expérience, qui répond aux attentes profondes des voyageurs d’aujourd’hui.



L’exemple de l’hôtel Beauregard à Annecy démontre qu’un établissement 3 étoiles peut se hisser parmi les références du bien-être en associant authenticité, immersion et confort. Pour les hôteliers, investir dans le Wellness est désormais un choix stratégique incontournable, capable de transformer un séjour en un souvenir inoubliable.