Est Canadien : WestJet reconduit son programme de vols au départ de Paris en 2026 !

WestJet a confirmé la poursuite de ses opérations saisonnières au départ de Paris - CDG vers les provinces atlantiques du Canada pour l’été 2026, à l'occasion d'une soirée organisée à Nice à à Maison Albar - Le Victoria fin septembre.
La compagnie assurera quatre vols directs hebdomadaires vers Halifax (lundi, mercredi, vendredi et samedi) du 1er mai au 23 octobre 2026, ainsi qu’un vol hebdomadaire vers St. John’s (le dimanche), du 3 mai au 18 octobre 2026.
Pour rappel, la liaison vers Saint John’s se distingue par sa proximité avec Saint-Pierre-et-Miquelon, à seulement 40 minutes de vol, facilitant l’accès à l’archipel depuis la métropole sans passer par Montréal.
Quant à la ligne quotidienne entre Paris-CDG et Calgary (YYC), opérée en Boeing 787-9 Dreamliner, elle est proposée toute l'année.
Parallèlement, la compagnie aérienne canadienne poursuit la rénovation complète de 43 appareils Boeing 737-8 Max et 737-800, dont le premier exemplaire rénové est d'ores et déjà en service.
Ce projet vise à proposer une expérience cabine uniforme sur l’ensemble de la flotte.
La compagnie assurera quatre vols directs hebdomadaires vers Halifax (lundi, mercredi, vendredi et samedi) du 1er mai au 23 octobre 2026, ainsi qu’un vol hebdomadaire vers St. John’s (le dimanche), du 3 mai au 18 octobre 2026.
Pour rappel, la liaison vers Saint John’s se distingue par sa proximité avec Saint-Pierre-et-Miquelon, à seulement 40 minutes de vol, facilitant l’accès à l’archipel depuis la métropole sans passer par Montréal.
Quant à la ligne quotidienne entre Paris-CDG et Calgary (YYC), opérée en Boeing 787-9 Dreamliner, elle est proposée toute l'année.
Parallèlement, la compagnie aérienne canadienne poursuit la rénovation complète de 43 appareils Boeing 737-8 Max et 737-800, dont le premier exemplaire rénové est d'ores et déjà en service.
Ce projet vise à proposer une expérience cabine uniforme sur l’ensemble de la flotte.
WestJet : une nouvelle cabine pour les Boeing 737-8 Max et 737-800
Sevinc Laurent (APG France), Delfina Gomes (WestJet) et Lilia Abdellaoui (APG Airlines) à l'occasion de la soirée qui a réuni des agences de la région de Nice - Photo APG
Au rayon des nouveautés : de nouveaux sièges redessinés, un Wi-Fi haute vitesse gratuit pour les membres du programme de fidélité de WestJet (fournisseur TELUS), ainsi que des prises électriques universelles et ports USB-C à chaque siège.
En classe Premium, les passagers retrouveront les sièges installés à bord des 787 Dreamliner. La nouvelle cabine Premium disposera de sièges ergonomiques inclinables, d'un grand appui-tête réglable, et davantage d’espace pour les jambes. Les passagers bénéficieront également de supports pour appareils personnels, de rangements intégrés, d’une table à boissons et d’un plateau escamotable.
En classe économique, plusieurs options seront proposées : sièges standard, Extended Comfort ainsi que les sièges situées près des sorties de secours. Quelque soit cette option, l'ensemble de la cabine bénéficiera de nouveaux sièges.
En classe Premium, les passagers retrouveront les sièges installés à bord des 787 Dreamliner. La nouvelle cabine Premium disposera de sièges ergonomiques inclinables, d'un grand appui-tête réglable, et davantage d’espace pour les jambes. Les passagers bénéficieront également de supports pour appareils personnels, de rangements intégrés, d’une table à boissons et d’un plateau escamotable.
En classe économique, plusieurs options seront proposées : sièges standard, Extended Comfort ainsi que les sièges situées près des sorties de secours. Quelque soit cette option, l'ensemble de la cabine bénéficiera de nouveaux sièges.
3 options de voyage pour les sièges en classe économique
Autres articles
-
Korean Air investit massivement auprès de Boeing
-
Boeing connait des problèmes de sécurité "répétitifs et systémiques"
-
Air India : un pilote de Boeing 787 décrypte le crash [ABO]
-
Air India : ce que nous savons du crash du Boeing de la compagnie
-
Salon du Bourget 2025 : entre décarbonation, recrutement et pluie de commandes
Pour les sièges standard, la compagnie propose plus ou moins d’espace selon les rangées en revanche les dossiers du siège ne s'inclineront pas.
Les appareils seront aussi équipés de 36 sièges Extended Comfort. Au programme : plus d’espace pour les jambes, une inclinaison réglable et une position privilégiée à l’avant de la cabine. Ces sièges permettent également un accès prioritaire aux coffres à bagages et bénéficient d’une séparation avec le reste de la classe Économique.
Enfin, les sièges situés près des issues de secours disposeront du plus grand espace pour les jambes en classe économique.
Les appareils seront aussi équipés de 36 sièges Extended Comfort. Au programme : plus d’espace pour les jambes, une inclinaison réglable et une position privilégiée à l’avant de la cabine. Ces sièges permettent également un accès prioritaire aux coffres à bagages et bénéficient d’une séparation avec le reste de la classe Économique.
Enfin, les sièges situés près des issues de secours disposeront du plus grand espace pour les jambes en classe économique.