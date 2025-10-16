Est Canadien : WestJet reconduit son programme de vols au départ de Paris en 2026 !

Pour les sièges standard, la compagnie propose plus ou moins d’espace selon les rangées en revanche les dossiers du siège ne s'inclineront pas.



Les appareils seront aussi équipés de 36 sièges Extended Comfort. Au programme : plus d’espace pour les jambes, une inclinaison réglable et une position privilégiée à l’avant de la cabine. Ces sièges permettent également un accès prioritaire aux coffres à bagages et bénéficient d’une séparation avec le reste de la classe Économique.



Enfin, les sièges situés près des issues de secours disposeront du plus grand espace pour les jambes en classe économique.