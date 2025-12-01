Phoenix Voyages dévoile ses Escapades

Imaginées pour les curieux, les passionnés et les explorateurs en quête de moments rares, ces escapades invitent à découvrir un pays autrement, au plus près de sa culture, de ses habitants et de ses traditions. Tout en mettant l’accent sur des thèmes forts, chaque escapade intègre également les visites incontournables des pays et villes visités, offrant ainsi un équilibre parfait entre immersion et découvertes classiques.



Sous la forme d’itinéraires de 4 jours / 3 nuits, elles s’articulent autour d’un thème fort et sont disponibles dans plusieurs de nos destinations phares : Cambodge, Laos, Vietnam, Corée du Sud et Thaïlande. Chaque escapade allie immersion culturelle, rencontres inspirantes, expériences sensorielles et découvertes locales, avec l’accompagnement attentionné qui fait la signature Phoenix Voyages.