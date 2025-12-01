Phoenix Voyages dévoile ses Escapades

Imaginées pour les curieux, les passionnés et les explorateurs en quête de moments rares, ces escapades invitent à découvrir un pays autrement, au plus près de sa culture, de ses habitants et de ses traditions. Tout en mettant l’accent sur des thèmes forts, chaque escapade intègre également les visites incontournables des pays et villes visités, offrant ainsi un équilibre parfait entre immersion et découvertes classiques.
Sous la forme d’itinéraires de 4 jours / 3 nuits, elles s’articulent autour d’un thème fort et sont disponibles dans plusieurs de nos destinations phares : Cambodge, Laos, Vietnam, Corée du Sud et Thaïlande. Chaque escapade allie immersion culturelle, rencontres inspirantes, expériences sensorielles et découvertes locales, avec l’accompagnement attentionné qui fait la signature Phoenix Voyages.
4 THÉMATIQUES
RELIGIONS & SPIRITUALITÉ
Ce thème invite à plonger au cœur de l’héritage sacré de l’Asie, entre temples millénaires, rituels ancestraux et quête intérieure. Des pagodes bouddhistes du Cambodge aux sanctuaires coréens cachés dans les montagnes, les voyageurs explorent l’histoire religieuse, la philosophie et la spiritualité qui façonnent la vie locale. Une expérience apaisante, parfaite pour ceux qui souhaitent comprendre le lien profond entre croyances et culture.
SAVEURS & ÉPICES
Idéale pour les gourmets, cette expérience plonge dans les traditions culinaires des pays visités. Cours de cuisine, visites de marchés, dégustations et rencontres avec des chefs locaux permettent de savourer les délices de l'Asie : barbecue coréen, spécialités de rue thaïlandaises, cuisine impériale vietnamienne… Un véritable festin pour les sens, alliant plaisir gustatif et découverte culturelle.
NATURE & BIEN-ÊTRE
Pensée comme une véritable parenthèse de détente, cette parenthèse mêle paysages époustouflants, activités apaisantes et pratiques de bien-être. Bains coréens, méditation au pied d’une cascade au Laos, promenades dans les rizières ou moments privilégiés dans un sanctuaire d’éléphants en Thailande : chaque étape invite à se reconnecter à soi-même et à la nature. Un voyage ressourçant, parfait pour se ressourcer et décompresser.
ARTS & ARTISANAT
Cette immersion dévoile le patrimoine créatif de l'Asie. Au programme : rencontres avec des maîtres artisans, découverte de techniques ancestrales, visites d'ateliers et de villages spécialisés dans des métiers comme la céramique, la sculpture sur bois, le tissage ou la laque… Les participants repartent avec une compréhension profonde de ces savoir-faire uniques, transmis de génération en génération.
Que ce soit pour une immersion culturelle, une exploration de la nature, une aventure gastronomique ou des rencontres authentiques, nos Escapades offrent une porte d'entrée idéale vers l'essence de chaque destination. Ces programmes modulaires peuvent être aisément combinés avec d'autres itinéraires, permettant de créer un voyage véritablement sur mesure.
Informations et réservations
Phoenix Voyages
Directrice des Ventes – France : Mme. Audrey Quoico
Tel : +33 (0) 6 03 82 43 69
@ : phoenixfrance01@phoenixvoyages.com
Site web : www.phoenixvoyages.com
