Les couleurs du printemps en Corée du Sud et au Japon

Le printemps est sans doute la saison la plus emblématique pour découvrir la Corée du Sud et le Japon. Dès la fin mars, les cerisiers en fleurs transforment les villes et les campagnes en paysages féériques, baignés de rose et de blanc.

Rédigé par Virginie BALAS le Lundi 27 Octobre 2025

