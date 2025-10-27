TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les couleurs du printemps en Corée du Sud et au Japon


Le printemps est sans doute la saison la plus emblématique pour découvrir la Corée du Sud et le Japon. Dès la fin mars, les cerisiers en fleurs transforment les villes et les campagnes en paysages féériques, baignés de rose et de blanc.


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025

Le printemps à Gyeongju, en Corée du Sud © Shutterstock
Cette période, symbole de renouveau et de beauté éphémère, est célébrée avec ferveur par les habitants. Au Japon, c'est le "hanami", une tradition millénaire où les gens se rassemblent sous les cerisiers en fleurs pour admirer leur splendeur. Les parcs se remplissent de familles et d'amis venus pique-niquer et passer du temps ensemble, souvent avec des mets typiques de la saison. En Corée, c'est le "beotkkot chukje", une célébration similaire, où les cerisiers en fleurs marquent aussi le début du printemps. Cette fête est l'occasion de se retrouver en famille, de partager des repas et d'apprécier la beauté de la nature.

Certains attendent patiemment le jour et la nuit, jusqu’à ce que les premiers bourgeons des cerisiers s’épanouissent, un spectacle fascinant et symbolique du passage des saisons. Les températures douces et les marchés printaniers invitent à la flânerie, entre dégustation de douceurs au matcha, de fraises, de sakura mochi (gâteaux de riz farcis à la pâte de haricots rouges et parfumés aux feuilles de cerisier) et de thés parfumés.
Le lit de la rivière Yeojwacheon sous les cerisiers, près de Busan - Corée du Sud © Shutterstock
Notre G.I.R. “Couleurs de Corée du Sud” 2026

Découvrez la Corée du Sud avec notre nouveau G.I.R., en petits groupes de 20 personnes maximum, disponible du 18 mars au 4 novembre 2026, incluant des départs spécialement programmés pendant la saison des cerisiers en fleurs : les 8 et 22 avril 2026 ! Une expérience de toute beauté à ne pas manquer.

Ce circuit met en lumière la richesse culturelle et spirituelle du pays. De Séoul, ville dynamique où traditions et modernité se côtoient, à Busan, la vibrante cité portuaire, l’itinéraire traverse un pays en pleine efflorescence.

Une étape particulièrement enchanteresse attend les voyageurs à Gyeongju, ancienne capitale du royaume de Silla, où les temples et les tumuli royaux se parent d’un manteau de fleurs. Le village traditionnel de Yangdong, classé à l’UNESCO, offre alors un cadre intemporel, sublimé par les pétales rosés des cerisiers (*).

Nos programmes au Japon

Le Japon reste une destination incontournable au printemps, lorsque l’archipel se couvre d’un voile de fleurs. De Tokyo à Kyoto, en passant par Nara, Hiroshima ou les Alpes japonaises, la floraison des "sakura" offre un spectacle d’une délicatesse inégalée.

Nos circuits et modules de 4 à 19 jours permettent de découvrir le Japon dans toute sa diversité : temples ancestraux, jardins zen, onsen en pleine nature, mais aussi métropoles vibrantes et trains à grande vitesse. Le printemps y incarne l’équilibre parfait entre tradition et modernité, contemplation et émerveillement.

(*) Valable pendant la période des cerisiers en fleurs qui dure une quinzaine de jours en avril.
Le Torii flottant de l'île de Miyajima au printemps - Japon © Shutterstock
Informations et réservations

Phoenix Voyages
Directrice des Ventes – France : Mme. Audrey Quoico
Tel : +33 (0) 6 03 82 43 69
@ : phoenixfrance01@phoenixvoyages.com
Site web : www.phoenixvoyages.com



