Nos G.I.R. 2025-2026 : Cap sur la Corée, le Cambodge et le Vietnam

Pensés pour un public curieux et exigeant, ces circuits en petits groupes allient confort, authenticité et organisation sans faille.
De la majesté des temples d’Angkor à la modernité effervescente de Séoul, en passant par la poésie des paysages vietnamiens, chaque itinéraire met en lumière l’essence profonde de sa destination, tout en laissant la place aux rencontres et aux expériences insolites.
Couleurs de Corée du Sud
8 jours/7 nuits – 19 départs entre mars et novembre 2026
Entre héritage ancestral et dynamisme contemporain, ce circuit dévoile toute la richesse culturelle de la Corée du Sud. De Séoul, métropole en perpétuelle effervescence mêlant traditions et innovations, jusqu’à Busan, grande ville portuaire au caractère singulier, l’itinéraire traverse un pays aux multiples facettes.
Nouveauté cette année : une excursion avec nuit à Gyeongju, ancienne capitale du royaume de Silla et véritable cœur spirituel du pays, pour une immersion dans son exceptionnel patrimoine. Les voyageurs y découvriront notamment le village traditionnel de Yangdong, classé à l’UNESCO, témoin vivant de l’architecture et du mode de vie d’autrefois.
Deux extensions optionnelles de 3 jours permettent de prolonger l’expérience :
● Les paysages spectaculaires de l’île volcanique de Jeju
● Une immersion dans la culture coréenne à Jeonju et Namwon
Et une excursion optionnelle depuis Séoul :
La DMZ de Cheorwon, plus authentique et moins fréquentée
Essence du Cambodge
9 jours / 8 nuits – 16 départs de décembre 2025 à octobre 2026
Ce voyage dévoile un Cambodge pluriel, entre splendeurs khmères et héritage colonial. Des majestueux temples d’Angkor aux sites préangkoriens méconnus de Kampong Thom, en passant par l’atmosphère paisible de Kampong Cham, les voyageurs explorent un pays vibrant et profondément attachant.
Le circuit s’achève à Phnom Penh, capitale en pleine transformation, où l’histoire récente côtoie les vestiges de l'époque coloniale. Un moment d’exception ponctue ce périple : une représentation privée du Ballet Royal, joyau du patrimoine immatériel khmer.
Option : extension balnéaire sur les plages préservées de Koh Rong Sanloem (3 jours/2 nuits)
Les Perles du Vietnam
8 à 11 jours – 13 départs de décembre 2025 à octobre 2026
Cette année, Phoenix Voyages adopte une nouvelle approche flexible, en y intégrant deux itinéraires incluant Siem Reap, au Cambodge. Pour la première fois, trois itinéraires distincts sont proposés - chacun disponible en trois durées différentes – afin de mieux répondre aux envies et aux intérêts variés des voyageurs.
● Vietnam intégral (8 jours/7 nuits) : de Hanoi à Saigon via la baie d’Halong, Hué et Hoi An.
● Vietnam (Nord – Centre) combiné avec Siem Reap (9 jours/8 nuits) : pour découvrir Angkor en complément du Vietnam.
● Vietnam complet (Nord – Centre – Sud) + Cambodge (11 jours/10 nuits) : une immersion totale entre nature, patrimoine et traditions.
Voyager autrement avec Phoenix Voyages
À travers ces nouveaux circuits G.I.R. 2025-2026, Phoenix Voyages invite à redécouvrir l’Asie sous un angle plus intime et immersif. Chaque itinéraire est conçu pour allier sites incontournables, moments privilégiés et confort d’un accompagnement en petit groupe.
Informations et réservations
Phoenix Voyages
Directrice des Ventes – France : Mme. Audrey Quoico
Tel : +33 (0) 6 03 82 43 69
@ : phoenixfrance01@phoenixvoyages.com
Site web : www.phoenixvoyages.com
