WestJet lance deux nouvelles destinations sur l'Est canadien depuis Paris

Paris-CDG – Halifax (YHZ) : quatre vols par semaine du 16 mai au 19 octobre 2025. Opéré en Boeing 737 MAX 8 (deux classes de voyage Premium et Eco), le vol partira les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 11h40 pour une arrivée à 13h47. Le retour s’effectuera les mardis, jeudis, vendredis et dimanches à 23h15.



Paris-CDG – Saint John’s (YYT) : un vol hebdomadaire chaque dimanche, du 18 mai au 19 octobre 2025, toujours en 737 MAX 8 (deux classes de voyage Premium et Eco). Départ de Paris à 11h30 pour une arrivée à 13h04, retour le même jour à 00h30 pour une arrivée à 10h15.