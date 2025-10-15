La Compagnie veut élargir sa flotte et monter en gamme [ABO]

Liberation Day

a eu de fortes conséquences sur le trafic d’affaires

« Nous nous sommes retrouvés dans une situation d’attentisme où les gens ne voulaient plus investir ni voyager. Sur la partie Corporate, nous en avons subi rapidement les effets, surtout du côté de l'Europe, et un peu du côté des États-Unis.



Sur la partie loisirs, le déclenchement d’une campagne musclée de lutte contre l'immigration illégale avec le programme ICE impliquant pour des passagers européens des problématiques de contrôle de visa a dégradé la confiance et l’image des États-Unis.



Du coup, il y a eu un mouvement de repli assez fort de la demande européenne et française en ce qui nous concerne sur les voyages vers les Etats-Unis.

Les CSP++ auxquels on s'adresse sont pratiquement insensibles à ce sujet là. Ils ont des moyens. Et quand ils vont en vacances en Europe, c'est pour en profiter. Donc globalement, on a eu une légère baisse au trafic, mais avec une baisse plus forte sur le marché européen et compensée par une légère augmentation sur le marché américain

En revenus, les prix moyens coupons (PMC) ont un peu augmenté par rapport à l'année précédente où les prix avaient quand même beaucoup baissé sur le deuxième trimestre avant les JO.



Donc les PMC de cette année se sont plutôt bien tenus en augmentant et globalement, sur le chiffre d'affaires, on a, à peu près compensé la perte de trafic.



Cela n’a pas été un bon été en ventes, en ce qui nous concerne et quand on observe les réservations aujourd'hui pour le futur, on est à la hauteur de l'année dernière.



L'Europe est toujours un peu en retrait par rapport à l'année dernière sur la destination des États-Unis, mais nous sommes sereins en restant vigilants. On redouble d'efforts sur la compréhension des marchés, sur la sollicitation des réseaux et des distributeurs.

