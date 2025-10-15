TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

La Compagnie veut élargir sa flotte et monter en gamme [ABO]

en route vers son meilleur résultat opérationnel


Toujours avec seulement 2 avions, la française « La Compagnie » volant exclusivement vers New York depuis Paris, Nice et Milan et « 100% smart business class » continue de performer et se prépare à accueillir dans sa flotte son 3e avion. Malgré une conjoncture parfois turbulente, le transporteur enchaîne, depuis la sortie du Covid, les exercices bénéficiaires et confirme la viabilité de son modèle et ses projets de croissance.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

Christian Vernet en septembre dernier à l’IFTM. Photo : C.Hardin
Christian Vernet en septembre dernier à l’IFTM. Photo : C.Hardin
Aerticket
On ne pouvait pas la rater cette année au sein de l’espace « Club Affaires » du dernier salon IFTM, avec sur son stand une imposante maquette d’un Airbus A321neoLR, l’avion-star du moment et dont La Compagnie exploite aujourd’hui 2 exemplaires.

Christian Vernet, le PDG de la compagnie se prête au jeu de la photo et pose pour TourMaG, et on croit deviner dans son regard un brin de satisfaction à ce moment de l’histoire de cette petite entreprise.

Pourtant, pour un transporteur comme La Compagnie, entièrement tournée vers les États-Unis, l’année 2025 s’annonçait difficile avec l’arrivée, en janvier, de l’administration Trump et le déclenchement d’une guerre économique.


Une année satisfaisante malgré le contexte

La fameuse scène du « Liberation Day » le 2 avril dernier où le Président Trump exhiba son fameux tableau des droits de douane « a eu de fortes conséquences sur le trafic d’affaires » nous a avoué Christian Vernet.

Et d’expliquer concrètement les répercussions sur l’aérien : « Nous nous sommes retrouvés dans une situation d’attentisme où les gens ne voulaient plus investir ni voyager. Sur la partie Corporate, nous en avons subi rapidement les effets, surtout du côté de l'Europe, et un peu du côté des États-Unis.

Sur la partie loisirs, le déclenchement d’une campagne musclée de lutte contre l'immigration illégale avec le programme ICE impliquant pour des passagers européens des problématiques de contrôle de visa a dégradé la confiance et l’image des États-Unis.

Du coup, il y a eu un mouvement de repli assez fort de la demande européenne et française en ce qui nous concerne sur les voyages vers les Etats-Unis. »

À l’époque, se souvient Christian Vernet, durant les mois d’avril et mai, le SETO avait annoncé des réservations en baisse de 25% pour l’été à venir.

C’est effectivement ce qui s’est passé, mais heureusement, concernant La Compagnie, cela a été compensé par de bonnes ventes lors de l’hiver 2025 et la résilience de la clientèle américaine qui même avec un dollar à la baisse continue de voyager.

« Les CSP++ auxquels on s'adresse sont pratiquement insensibles à ce sujet là. Ils ont des moyens. Et quand ils vont en vacances en Europe, c'est pour en profiter. Donc globalement, on a eu une légère baisse au trafic, mais avec une baisse plus forte sur le marché européen et compensée par une légère augmentation sur le marché américain » constate le PDG de La Compagnie en précisant également un bon niveau de recettes :

« En revenus, les prix moyens coupons (PMC) ont un peu augmenté par rapport à l'année précédente où les prix avaient quand même beaucoup baissé sur le deuxième trimestre avant les JO.

Donc les PMC de cette année se sont plutôt bien tenus en augmentant et globalement, sur le chiffre d'affaires, on a, à peu près compensé la perte de trafic.

Cela n’a pas été un bon été en ventes, en ce qui nous concerne et quand on observe les réservations aujourd'hui pour le futur, on est à la hauteur de l'année dernière.

L'Europe est toujours un peu en retrait par rapport à l'année dernière sur la destination des États-Unis, mais nous sommes sereins en restant vigilants. On redouble d'efforts sur la compréhension des marchés, sur la sollicitation des réseaux et des distributeurs. »

Les États-Unis « un pays fantastique » malgré tout

À la tête d’une compagnie aérienne, tributaire de la conjoncture américaine, Christian Vernet, bon connaisseur de ce pays, nous a également livré sa vision de la situation au-delà du marché du transport aérien.

Étudiant aux États-Unis fin des années 80 sur un campus californien, les choses ont, depuis, bien changé.
Une sorte de sidération quant à certaines dérives inquiétantes, mais aussi du relativisme et de l’optimisme quant à la capacité de ce grand pays à se stabiliser.

« On constate que le paradigme a changé. On est dans un régime politique qui n'est plus aussi linéairement démocratique qu'avant et on voit bien l'agitation que cela produit d'ailleurs sur le public avec des situations dantesques.

Un homme qui se fait descendre en plein débat public, dans des établissements scolaires, des jeunes qui sortent des armes et qui n'hésitent pas à tirer… Nous sommes dans une période un peu trouble.

Cependant cela reste un pays fantastique où il se passe beaucoup de choses exemplaires. Les médias rapportent la partie supérieure de l'iceberg et ce n’est pas représentatif de la masse intégrale de ce qu’est un pays. Les choses devraient se calmer.

Il y a eu les coups de gouvernance avec une forte amplitude comme avec les droits de douane envers la Chine qui sont montés jusqu’à 145 % et ont baissé ensuite. Aujourd’hui, on discute avec Xi Jinping de manière à avoir une taxation pour protéger un peu l'industrie américaine et cela n’est pas complètement déraisonnable.

On voit bien qu'il y a des jeux de menton et que derrière, il faut que les choses se stabilisent parce que Boeing vend ses avions en Chine aussi. »

Christian Vernet reste cependant confiant pour les années à venir : « Cela reste un pays fantastique pour la créativité, l'économie.

La croissance américaine, la prochaine, va être à 2,8 quand nous visons, nous, péniblement les 0,7 - 0,8. Il y a donc le dynamisme de cette nation qui continue de produire de la richesse et sur le moyen long terme, il faut bien que toute cette musique quand même s'harmonise et que ça fonctionne. Je ne suis pas inquiet.»

La Compagnie : plus d’avions et montée en gamme

Autres articles
Optimiste quant au marché et à son développement, Christian Vernet nous a confirmé la stratégie d’acquisition d’avions et son intention d’ouvrir une nouvelle ligne entre New York et une ville européenne.

Londres ? Berlin ? Le PDG de la compagnie reste discret : « On est en train de travailler. La variabilité du contexte fait qu'on rafraîchit nos hypothèses et je pense qu’on prendra une décision qu'en début d'année prochaine ».

Quoi qu’il en soit, le troisième avion n’entrera dans la flotte qu’en décembre 2026 et ne commencera à voler qu’en 2027.

Il sera équipé avec un tout petit peu moins de sièges et avec un équipement à bord modernisé. Encouragé par la perspective de sortir bientôt « le meilleur résultat opérationnel qu’on ait connu », Christian Vernet voit loin : « Il faut que la compagnie se transforme, qu’elle se modernise et qu’on investisse dans les avions. »

Avec l’assentiment des actionnaires, il envisage également un quatrième avion l’A.321neoXLR avec un rayon d’action plus large et qui pourrait rejoindre la flotte en 2028. D’autres appareils du même type pourraient suivre.

« Avec cet avion qui peut voler pratiquement 11 heures, on peut faire des choses… Dans notre configuration, on sera, je crois, à 5 200 nautiques de range (environ 9600 km, NDLR). Donc ça nous permet d'envisager beaucoup de destinations différentes, d'aller plus loin, à l'Ouest, au Sud éventuellement, et à l'Est aussi.

On peut atteindre des destinations y compris avec des flux touristiques haut de gamme, développer des accords avec des hôteliers qui cherchent une clientèle très haute contribution, des croisiéristes aussi. »

L’offre, le produit devrait aussi évoluer et la montée en gamme se fait doucement. Sur les avions à venir, le pitch va augmenter moyennant quelques sièges en moins pour donner plus de confort aux passagers pour se rapprocher du concept du jet d’affaires.

Le salon à New York a été modernisé et des services complémentaires sont à l’étude comme la possibilité en Italie d’avoir une limousine a l’arrivée à l’aéroport.

La destination Nice fait aussi l’objet d’une réflexion quant à son développement.

La Compagnie réfléchit à augmenter les fréquences et même de cibler d’autres villes que New York au départ de la « French Riviera ».

Doucement, mais sûrement, La Compagnie se fait une place de choix et se forge une excellente réputation. Elle vient de décrocher, cette semaine, une place dans le top 5 des compagnies aériennes internationales aux Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025, la première compagnie européenne dans le classement !

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Christophe Hardin
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 386 fois

Tags : La Compagnie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Cybersécurité, fraude : "des mesures simples pourraient éviter bien des escroqueries !" [ABO]

Cybersécurité, fraude : "des mesures simples pourraient éviter bien des escroqueries !" [ABO]

La Compagnie veut élargir sa flotte et monter en gamme [ABO] La Compagnie veut élargir sa flotte et monter en gamme [ABO]

La contre attaque de Fabrice Dariot face à IATA ! [ABO] La contre attaque de Fabrice Dariot face à IATA ! [ABO]

L’euro résiste malgré l’instabilité politique française [ABO] L’euro résiste malgré l’instabilité politique française [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO] Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO] Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO] Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Assur-Travel
Dernière heure

Cybersécurité, fraude : "des mesures simples pourraient éviter bien des escroqueries !" [ABO]

Gouvernement, Bruxelles, Côte d’Ivoire : Corsair garde le cap

Croatie : l’Istrie, une destination encore confidentielle pour le marché français

La Compagnie veut élargir sa flotte et monter en gamme [ABO]

La contre attaque de Fabrice Dariot face à IATA ! [ABO]

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

NAUTIL - Billettiste H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ULTRAMARINA - Conseiller Voyage spécialiste de la Plongée sous-marine H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Croatie : l’Istrie, une destination encore confidentielle pour le marché français

Croatie : l’Istrie, une destination encore confidentielle pour le marché français
Production

Production

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Arts &amp; Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !
AirMaG

AirMaG

Gouvernement, Bruxelles, Côte d’Ivoire : Corsair garde le cap

Gouvernement, Bruxelles, Côte d’Ivoire : Corsair garde le cap
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Voyages responsables

Voyages Responsables

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros
CruiseMaG

CruiseMaG

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias