Côte d'Azur : La Compagnie signe son retour sur le tarmac niçois 3 vols hebdos entre New York et Nice du 2 juillet au 27 septembre 2021

Avec un vol inaugural complet, La Compagnie a signé le retour de ses lignes directes entre New York et Nice, ce samedi 3 juillet 2021, et par la même occasion, celui de la clientèle d'affaires américaine sur la Côte d’Azur...

Rédigé par La Rédaction le Lundi 5 Juillet 2021

Avant la crise liée au Covid-19, La Compagnie opérait jusqu’à 5 vols par semaine, exclusivement en classe affaires, entre Nice et New York, soit 16 000 sièges entre mai et fin octobre.



Clouée au sol durant plus d'un an, elle a fait son grand retour sur le tarmac niçois ce samedi 3 juillet 2021, et proposera 3 vols hebdomadaires entre New York et Nice du 2 juillet au 27 septembre 2021, selon un communiqué.



Pour marquer cette relance, La Compagnie, avec le CRT Côte d’Azur France, ont souhaité la bienvenue aux tout premiers passagers américains en arrivée sur la Côte d’Azur ce week-end.



Les 76 passagers de ce vol 100% business - et complet - se sont vus " remettre un sac cadeau premium La Compagnie x Côte d’Azur France, souvenir de leur voyage contenant une étiquette bagage en cuir de La Compagnie, une bouteille de Champagne, un Pass Côte d’Azur France et quelques articles des marques emblématiques azuréennes ", indique le CRT Côte d'Azur dans un communiqué.

Une communication commune pour la saison 2021 " La destination Côte d’Azur bénéficie d’une forte attractivité sur la clientèle américaine. Après plus d’une année de privation de voyages, cette clientèle à fort pouvoir d’achat nous montre une réelle envie de voyager en Europe et plus particulièrement sur la Côte d’Azur , a déclaré Christian Vernet, Président de La Compagnie.



En 2019, 70% du trafic de cette ligne était en provenance des États-Unis. Compte tenu de l’ouverture des frontières françaises aux passagers américains cet été nous anticipons une polarité encore plus importante cette année. La Compagnie espère maintenant une réciprocité américaine pour permettre aux azuréens/azuréennes de partir à New York jusqu’à fin septembre au départ de Nice et assurer une pérennité de la ligne ".



Alors que les Etats-Unis sont inscrits sur la liste des pays verts éditée par le Gouvernement depuis le 9 juin dernier, le CRT Côte d’Azur France et ses partenaires offices de tourisme de Nice Côte d’Azur, Antibes Juan-Les Pins, Cannes et Monaco se mobilisent et s’associent afin d’accompagner au mieux cette reprise et retour de la clientèle américaine hautement stratégique pour la destination Côte d’Azur.



En s’associant avec La Compagnie, " l’objectif est de pérenniser une communication commune sur l’ensemble de la saison 2021 , ajoute le CRT.



Parmi les actions déployées, sont ainsi à noter une reprise de la communication (display et programmatique) sur la destination Côte d’Azur France auprès des Américains (ciblage Côte Est, Floride et Californie) ; ainsi qu’une campagne de conversion et de stimulation de la dépense permettant de soutenir les hôteliers haut de gamme de la Côte d’Azur par l’envoi d’un emailing ciblé adressé à l’ensemble des clients de La Compagnie ayant réservé un billet New York-Nice pour cette saison estivale 2021 ".

