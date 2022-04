La Compagnie reprend sa ligne Nice-New York pour l'été 2022

Dès le 7 mai 2022, La Compagnie s’envolera au départ de l’aéroport de Nice Côte d’Azur à 13h30, pour une arrivée à l’aéroport de New-York Newark à 17h (heure locale). Et ce, à raison de 3 vols par semaine.



Au retour, les vols décolleront de New-York à 21h40 et atterriront à Nice à 12h le jour suivant.



Ces vols seront opérés par la flotte d’A321neo de La Compagnie, respectueuse de l’environnement avec une faible consommation de carburant et renouvelée en septembre 2019.



Les passagers voyageront à bord d’une cabine 100% classe Affaires, équipée de 76 sièges, du wifi gratuit et d’une cuisine gastronomique.