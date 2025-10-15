Cybersécurité, fraude : "des mesures simples pourraient éviter bien des escroqueries !" [ABO]

"Les pirates peuvent rentrer au Pentagone, ils peuvent donc rentrer chez vous"

Depuis le début de l'année, deux entreprises que vous connaissez tous ont fermé à cause d'un piratage"

"Mettez-vous bien dans la tête qu'il y a dans le monde, des endroits en Asie, dans l'Est de l'Europe où il y a des personnes derrière des ordinateurs dont le seul boulot, c'est de rentrer chez vous".

"les escroqueries pourraient être évitées avec des mesures simples, un peu contraignantes mais pas difficiles à mettre en œuvre"

"C’est la catastrophe, c’est jouer à la roulette russe. Sans système d'authentification fort, il ne faut pas !