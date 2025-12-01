Le DMC Aurora Travel dévoile ses nouveaux GIR Vietnam 2026. Petits groupes, grandes expériences !

● La réserve naturelle de Pu Luong (sur le circuit Splendeurs du Vietnam). Randonnées faciles, balades à vélo au cœur des rizières en terrasses, villages traditionnels, cascade de Hieu et ambiance “boutique écolodge” en pleine nature.



● Le village rural de Yen Duc. Balade à vélo, rencontre avec une famille locale, spectacle de marionnettes sur l’eau dans un cadre de campagne typique.



● Nuit chez l’habitant dans le delta du Mékong. Maison familiale, cuisine partagée avec vos hôtes, petits ateliers artisanaux et balade à vélo entre rizières et canaux.



● Ateliers et savoir-faire locaux. Fabrication de papier de riz, bonbons à la noix de coco, nuoc mam, nattes, chapeaux coniques, encens, poterie ou produits en jacinthe d’eau, selon l’itinéraire choisi.

Au-delà des incontournables, les deux GIR mettent l’accent sur des moments de vie locale qui font la différence en 2026.