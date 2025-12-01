TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le DMC Aurora Travel dévoile ses nouveaux GIR Vietnam 2026. Petits groupes, grandes expériences !


Découvrez le Vietnam en français, en petits groupes et avec des départs garantis dès 2 participants. En 2026, Aurora Travel & DMC relance ses GIR francophones au Vietnam avec une promesse claire. Plus d’authenticité sur le terrain, plus de flexibilité sur la pension et une grille tarifaire optimisée pour vos clients.


Lundi 1 Décembre 2025

Assurever

Aurora Travel est un réceptif basé au Vietnam, spécialiste de l’Indochine (Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande). Pour 2026, nous mettons l’accent sur des circuits francophones à dates fixes qui combinent les incontournables du pays avec des expériences locales hors des sentiers battus. Dès l’arrivée, chaque voyageur reçoit un cadeau de bienvenue, une attention supplémentaire qui contribue à soigner l’expérience dès le premier jour.

Deux circuits signatures au cœur du Vietnam


Pour répondre aux attentes de vos clients, nous proposons deux GIR francophones à départs garantis.

VIETNAM, TERRE DU DRAGON – 10 jours / 9 nuits
Un condensé des grands classiques du Vietnam. Hanoi, Ninh Binh, la baie d’Halong en croisière, Hué, Hoi An et le delta du Mékong, avec des expériences culinaires et culturelles à chaque étape.

SPLENDEURS DU VIETNAM – 13 jours / 12 nuits
Un itinéraire plus immersif qui ajoute la réserve naturelle de Pu Luong et une nuit chez l’habitant dans le delta du Mékong. Idéal pour les clients qui veulent prendre le temps de vivre le pays.

Les deux circuits sont proposés en 2026 avec des dates de départ fixes tout au long de l’année, en petits groupes de 2 à 16 participants seulement.
Temps forts pour vos clients

● Croisière et nuit à bord dans la baie d’Halong, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

● Découverte de Ninh Binh et de Tam Coc, souvent surnommée la “baie d’Halong terrestre”, en barque entre rizières et pitons calcaires.

● Visite de l’ancienne capitale impériale de Hué et de la vieille ville de Hoi An, toutes deux inscrites à l’UNESCO.

● Balade en barque et en sampan à rame dans le delta du Mékong, avec immersion au cœur des vergers, villages et ateliers artisanaux.

● Découverte culinaire tout au long du voyage. Café aux œufs à Hanoi, Bún Bò Hué, Bánh Vạc “rose blanche” à Hoi An, spécialités locales du Mékong, etc.

Des expériences vraiment hors des sentiers battus

Au-delà des incontournables, les deux GIR mettent l’accent sur des moments de vie locale qui font la différence en 2026.

● La réserve naturelle de Pu Luong (sur le circuit Splendeurs du Vietnam). Randonnées faciles, balades à vélo au cœur des rizières en terrasses, villages traditionnels, cascade de Hieu et ambiance “boutique écolodge” en pleine nature.

● Le village rural de Yen Duc. Balade à vélo, rencontre avec une famille locale, spectacle de marionnettes sur l’eau dans un cadre de campagne typique.

● Nuit chez l’habitant dans le delta du Mékong. Maison familiale, cuisine partagée avec vos hôtes, petits ateliers artisanaux et balade à vélo entre rizières et canaux.

● Ateliers et savoir-faire locaux. Fabrication de papier de riz, bonbons à la noix de coco, nuoc mam, nattes, chapeaux coniques, encens, poterie ou produits en jacinthe d’eau, selon l’itinéraire choisi.

Nouveautés 2026. Tarifs optimisés et choix demi-pension ou pension complète

Pour 2026, nous avons retravaillé nos GIR afin de les rendre encore plus attractifs pour vos clients comme pour vos équipes de vente.

● Tarifs 2026 optimisés. Ajustement de la grille tarifaire tout en conservant la qualité des prestations, hébergements 3 ou 4 étoiles selon la gamme, guides francophones et nombreuses activités incluses.

● Plus de flexibilité sur les repas.
➔ Base en demi-pension, avec déjeuners et certains dîners déjà inclus dans le programme.
➔ Possibilité de passer en pension complète en ajoutant facilement les dîners sous forme de set-menu, transfert aux restaurants compris.

Vous pouvez ainsi adapter l’offre selon le positionnement de votre marque et le budget de vos clients.

Départs garantis, petit groupe et accompagnement francophone

Départs garantis dès 2 participants, idéal pour lancer un GIR sans prendre de risque de remplissage.

● Groupes limités à 16 participants pour conserver une ambiance conviviale et un accompagnement personnalisé.

● Guides francophones locaux sur chaque région, pour une meilleure connaissance du terrain et des échanges authentiques avec la population.

● Hébergements 3 ou 4 étoiles selon la gamme choisie, plus une nuit à bord en baie d’Halong et, sur certaines dates, une nuit chez l’habitant dans le Mékong.

Extensions balnéaires et combinés Indochine.

● Les deux GIR peuvent être prolongés ou combinés pour enrichir votre production.

● Extensions balnéaires.
- Plage de Mui Ne, idéale pour une parenthèse farniente en fin de séjour.
- Île de Phu Quoc, pour une ambiance tropicale et des plages aux eaux turquoises.

● Extension culturelle à Siem Reap. Découverte des temples d’Angkor en tuk tuk, croisière sur le Tonlé Sap et spectacle de cirque cambodgien “Phare” en option.

Ces modules permettent de construire facilement des séjours 2 pays Vietnam + Cambodge ou Vietnam + plage, avec une cohérence de services et de suivi opérationnel assurés par Aurora Travel & DMC.
Fiches GIR 2026 et contact B2B

Les flyers des GIR 2026 sont disponibles en PDF, prêts à être utilisés en interne ou comme support de vente auprès de vos équipes.

Télécharger la fiche GIR Vietnam Aurora 2026

Intéressé(e) par l'un de nos nouveaux GIRs au Vietnam ? Contactez dès maintenant nos conseillers voyages pour obtenir plus de détails et connaître les tarifs. Nous serons ravis de vous aider.

francais@auroratravel.asia


>> Aurora Travel Cambodge dans l'Annuaire DESTIMAG
>> Aurora Travel Laos dans l'Annuaire DESTIMAG
>> Aurora Travel Vietnam dans l'Annuaire DESTIMAG



