La montée du tourisme culinaire au Vietnam

La géographie du Vietnam joue un rôle clé dans sa diversité culinaire. Chaque région propose des plats uniques influencés par les ingrédients locaux et l'histoire :



● Le Nord du Vietnam est réputé pour ses saveurs subtiles et équilibrées, illustrées par des plats emblématiques tels que le Phở et le Bún Chả. L’utilisation d’herbes fraîches et d’épices minimales reflète une cuisine axée sur le goût naturel.

● Le Centre du Vietnam se distingue par une cuisine audacieuse et épicée, avec des plats comme le Bún Bò Huế et le Mì Quảng, témoins du patrimoine royal et de la culture vibrante de la région.

● Le Sud du Vietnam offre des saveurs plus sucrées à base de noix de coco, avec une abondance de fruits tropicaux frais, de street food, et des plats iconiques tels que le Bánh Xèo et le Hủ Tiếu.