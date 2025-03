FAM Trip Vietnam en Septembre 2025 pour le Marché Français

En 2024, Aurora a collaboré avec Vietnam Airlines, le Ho Chi Minh City Tourism et Frédéric Massard de CstPro pour promouvoir le Vietnam auprès du marché francophone.



Ce FAM Trip fut unique, se déroulant alors que le nord du Vietnam subissait le plus puissant typhon depuis des décennies. Malgré cela, les participants ont vécu des expériences culturelles riches, rencontré des prestataires passionnants et profité de la gastronomie locale... sans oublier quelques sessions de karaoké endiablées !



Parmi plus de 100 candidatures, 10 participants ont été sélectionnés pour vivre le programme suivant :

Jour 1 : Arrivée à Saigon et dîner de bienvenue sur une croisière

Jour 2 : Rencontre acheteurs-fournisseurs et soirée de gala

Jour 3 : Salon ITE et événement de réseautage

Jour 4 : Dernière journée du salon ITE et soirée de clôture

Jour 5 : Vol vers Hanoï et transfert à Ninh Binh

Jour 6 : Excursion d'une journée à Ninh Binh

Jour 7 : Retour à Hanoï et départ (ou extension post-FAM)



Cependant, en raison du typhon, l'étape de Ninh Binh a été remplacée par une immersion dans le delta du Mékong. Les participants y ont profité de balades en sampan, de dégustations de fruits tropicaux, de découvertes artisanales locales autour de la noix de coco et, bien sûr, de moments festifs en karaoké. Le jour 7, le groupe s’est envolé pour Hanoï pour une visite express avant de revenir vers la France.