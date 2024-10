Les meilleures plages au Vietnam et au Cambodge - L’avis d’un expert local

Centre du Vietnam



Le meilleur moment pour un séjour balnéaire au centre du Vietnam se situe entre mars et août. Le reste de l'année, il fait généralement trop froid ou trop pluvieux.



Lang Co : Situé entre Hué et Danang, cet endroit est idéal pour combiner un séjour balnéaire avec des visites des lagunes voisines, du parc national de Bach Ma, Hué et Hoi An. Les meilleurs hôtels ici sont Angsana Lang Co, Banyan Tree Lang Co, et Vedana Lagoon Resort & Spa.



Hoi An : Bien que les plages de Hoi An aient souffert de la surfréquentation, certaines sections de plage restent respectables. Cette destination est toujours une bonne option pour combiner un séjour balnéaire avec des visites des sites culturels classés à l'UNESCO à proximité. Surtout pour les familles qui ne veulent pas changer d'hôtel tous les deux jours, Hoi An est une destination idéale. Le matin, explorez la vieille ville de Hoi An, et l'après-midi, rafraîchissez-vous dans l'eau.



Quy Nhon : Cette destination émergente pour des vacances à la plage est située à 5 heures de route ou de train au sud de Hoi An. Il y a également un aéroport local. Cette destination est principalement destinée aux clients avec un budget pour des hôtels 5 étoiles. Ici, les clients trouveront de magnifiques petits hôtels de luxe avec des plages privées et des villages de pêcheurs environnants qui ont conservé leur culture locale intacte.