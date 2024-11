Expériences spirituelles et bien-être au Vietnam, au Cambodge et au Laos

Avant tout, cet article ne se concentre pas sur les établissements ultra-luxueux qui offrent également de superbes programmes de bien-être (Six Senses, Four Seasons, Aman, etc.), mais préfère mettre en avant des lieux un peu moins connus, locaux et non affiliés à des chaînes internationales. Ces retraites sont généralement éloignées du tourisme de masse et s’intègrent harmonieusement dans la nature environnante.



Jiva Hoa Lu Retreat - Ninh Binh, Vietnam

Un nouveau et magnifique refuge haut de gamme, situé au pied des collines de calcaire de Ninh Binh, que certains appellent également la baie d'Halong terrestre. Parfaitement intégré dans son environnement naturel, cet établissement cinq étoiles se compose de seulement 64 chambres, dont la moitié sont des villas. Ses offres de bien-être incluent des techniques anciennes qui restaurent et revitalisent, avec des séances en plein air en harmonie avec la nature, ainsi que des cours de yoga et de méditation guidés.