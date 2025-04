Indochine : nouvelles infrastructures, nouvelles opportunités touristiques

Un boom touristique bien accompagné

L’Indochine affiche une reprise dynamique : 17,5 millions de touristes internationaux au Vietnam en 2024, +23 % d’arrivées au Cambodge, et +164 % au Laos en un an. Pour soutenir cette croissance, les trois pays améliorent leur connectivité avec des infrastructures ambitieuses. L'Indochine connaît une reprise touristique remarquable, avec une augmentation significative du nombre de visiteurs internationaux dans la région.



Face à cette dynamique positive, les trois pays d'Indochine ont entrepris d'améliorer leurs infrastructures pour soutenir cette croissance rapide du tourisme. Des investissements importants sont réalisés dans la construction de nouvelles routes, de ponts, d'aéroports et d'autres infrastructures de transport. Ces améliorations visent à faciliter l'accès aux différentes destinations touristiques de la région et à renforcer la connectivité entre les pays.



Aéroports

L'aéroport de Tan Son Nhat, l'aéroport de Hô Chi Minh-Ville, a longtemps dépassé sa capacité maximale prévue et n'était pas la meilleure option pour arriver ou partir en vacances au Vietnam. Dès 2025, Tan Son Nhat, accueillera un nouveau terminal domestique d’une capacité de 20 millions de passagers par an ce qui devrait améliorer considérablement l'expérience. En parallèle, le Vietnam construira d’ici 2026 le nouvel aéroport de Long Thanh, à 40 km de la ville, appelé à devenir l’un des plus grands d’Asie du Sud-Est. Cet aéroport pourrait devenir un excellent point de connexion non seulement pour Saïgon, mais aussi pour les destinations balnéaires, car il sera situé entre Saïgon et Mui Ne, réduisant considérablement la distance vers ces plages proches.