Expériences uniques à ne pas manquer en Indochine en 2025

L'Avana Retreat, situé à Mai Chau, au cœur des montagnes du nord du Vietnam, propose une expérience gastronomique exceptionnelle : un dîner au bord de la cascade. Imaginez-vous savourant un repas préparé avec des ingrédients locaux frais, bercé par le murmure de l’eau. Ce moment magique allie nature et gastronomie, créant des souvenirs ineffaçables dans un cadre enchanteur. En harmonie avec son environnement, l'Avana Retreat met à l'honneur les traditions locales et le respect de la nature.



Évasion spirituelle régénératrice pour l’esprit à Hue

Offrez-vous un moment de paix et de connexion spirituelle en visitant une pagode perchée sur une colline avec une vue imprenable sur la rivière des Parfums. Lors de cette expérience, vous aurez l’occasion d’échanger sur le mouvement bouddhiste avec les moines, d’écouter leurs récits de vie et de découvrir les actions caritatives qu’ils mènent pour la communauté locale.



Une cérémonie de bénédiction vous apportera chance et prospérité, tandis qu’une séance de méditation vous aidera à équilibrer votre corps et votre esprit. Une expérience régénératrice pour retrouver harmonie et sérénité.