La Compagnie : décollage des vols Paris-Tel Aviv dès le 5 décembre 2021

Au programme 2022 viendra s’ajouter la reprise de la ligne estivale entre Nice et New York le 7 mai à raison de 3 vols hebdomadaires.



Cette ligne sera opérée par la compagnie 100% business class jusqu’au 27 septembre 2022.



A noter que La Compagnie propose des billets 100% Flex, modifiables et remboursables sans frais, mais aussi des tarifs promotionnels aller-retour jusqu’au 31 décembre 2021 à partir de 1 200€ entre Paris et New York, 1 000€ entre Paris et Tel Aviv et 1 500€ entre Nice et New York.